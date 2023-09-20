全球旅游业投资水平正在恢复

世界旅游组织与《金融时报》日前联合发布的《2023年旅游业投资报告》显示，2023年第一季度，国际游客抵达人数已经恢复到疫情前水平的80%；这一数字在2022年就已经反弹，达到9.63亿人次，是疫情前水平的63%。

在这一趋势下，2022年全球旅游产业新增352个绿地投资项目（即跨国企业在投资目的地国家设立子公司，从零开始建设项目设施），同比增加23%；新增就业岗位估计超过3.6万个，同比涨幅也是23%。

报告还指出，在这些新增项目中，西欧地区占据143个，总价值估计达到22亿美元；亚太地区则有42个，同比微弱增长2.4%。

而从过去五年来看，酒店和旅游部门占到了整个旅游业新增绿地投资项目的三分之二，在2022年其项目数量也实现了25%的同比增长。

世界旅游组织表示，随着旅游行业走向复苏和增长，该组织现在比以往任何时候都更加重视创新、教育和战略投资，并将以此为支柱，让整个行业重新调整和适应处于不断变化中的市场动态。

【编译：木合塔尔·木拉提】