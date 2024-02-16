全球有 14 亿儿童缺失基本社会保障

（哈萨克国际通讯社讯）据联合国新闻中心报道，国际劳工组织、国际非政府组织救助儿童会和联合国儿童基金会14发布的最新数据显示，全球有 14 亿 16 岁以下儿童缺乏任何形式的社会保护，这让他们容易受到疾病、营养不良和贫困的影响。

在低收入国家，只有不到十分之一的儿童能够获得儿童福利，这凸显了与高收入国家儿童所享有的福利覆盖范围之间的巨大差距。

儿童福利是社会保护的重要形式，旨在促进儿童的长期福祉。儿童福利以现金或税收抵免的形式提供，对于减少贫困以及获得医疗保健、营养、优质教育、水和卫生设施至关重要。 此外，这些福利还支持社会经济发展，特别是在危机时期。

数据显示，14 年来，全球获得儿童福利的人数比例略有增加，从 2009 年的 20% 增加到 2023 年的 28.1%。然而，进展并不均衡。 在低收入国家，覆盖率仍然低得惊人，约为 9%。 与此同时，高收入国家84.6%的儿童得到了覆盖。

在东亚和太平洋地区，儿童福利覆盖率从 2009 年的 9.2% 增加到 2023 年的 16%。

极易受气候变化影响的国家的儿童福利覆盖率比未被归类为高风险国家的儿童覆盖率低三分之一，而确保儿童受到社会保护是保护他们免受气候危机最严重影响的关键。

国际劳工组织社会保障部主任沙赫拉·拉扎维表示：对于近十亿没有享受福利的儿童以及他们所居住的国家来说，这是一场危机。

儿童基金会社会政策和社会保护主任纳塔莉亚·温德·罗西表示：全球有3.33亿儿童生活在极端贫困中，每天靠不到2.15美元挣扎求生，近10亿儿童生活在多维贫困中。