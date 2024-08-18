全哈汽车保有量统计 “高龄”车仍占多数

从地区来看，南都阿拉木图登记的机动车辆最多：63.56万辆，年增长11.7%。位居前列的还有阿拉木图州（59.28万辆）、阿斯塔纳市（39.92万辆）、卡拉干达州（35.21万辆）和东哈州（33.29万辆）。乌勒套州、阿拜州和杰特苏州登记的机动车数量最少。

使用前南哈州车牌的车辆数量减少了9.4%，为15.73万辆；悬挂无州车牌的车辆数量增加了13%，为29.44万辆；悬挂外交车牌的车辆数量增加了10%，为4.88万辆。

截至今年6月1日，就排量而言，哈萨克斯坦民众最常用的是排量为1.5-2.0升的汽车，占比为39.1%，即210万辆，同比增长9.8%。1.5升以下的汽车有91.33万辆，2.0-2.5升的汽车有86.81万辆，2.5-4.0升的有77.57万辆，4.0升以上的有54.1万辆。

从能源类型来看，在统计期内，大多数车辆为汽油车：占81.9%，450万辆。混动汽车数量增长10.3%，达到41.18万辆；柴油车增加了10.1%，达到39.03万辆；天然气汽车增加28%，达到1.34万辆；电动汽车增长2.9倍，达到1.03万辆。未注明能源类型的汽车数量为16.25万辆，同比增加35.7%。

如果考虑到车辆的使用年限，我们不得不遗憾地指出，大部分车辆仍然是旧车。截至2024年6月1日，车龄超过20年的汽车数量达到250万辆（同比增加4.9%），车龄在10-20年之间的汽车数量为130万辆（同比增加17.9%）。车龄在3年以内的新车数量仅为33.52万辆，车龄在3-7年的新车数量为67.02万辆，车龄在7-10年的新车数量为66.65万辆。

截至今年7月1日，全哈百人汽车拥有量为22.8辆，去年同期为18.4辆。东哈州居民的百人汽车拥有量最高：39.1辆。其后依次是阿拉木图州（33.8辆）、卡拉干达州（26.8辆）、北哈州（26.3辆）和阿拉木图市（23.9辆）。由于新设立行政区的统计特点，此项数据排名最低的是杰特苏州、阿拜州和乌勒套州。

【编译：木合塔尔·木拉提】