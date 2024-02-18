哈萨克斯坦全球创新指数在132个国家中名列第81位

该评级的专家分析了当前经济形势背景下的全球创新趋势，并根据创新潜力对世界经济体进行了排名，根据创新成本和成果等标准综合考虑约80项指标进行分组。

瑞士、瑞典、美国、英国和新加坡被评为最具创新能力的国家。排名最末位的国家是安哥拉。

独联体国家中排名前五的依次是俄罗斯、乌克兰*（由于多种原因，乌克兰在独联体中的地位有争议）、摩尔多瓦、亚美尼亚和白俄罗斯。乌兹别克斯坦、阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦排名低于哈萨克斯坦。

在中上收入水平的国家中，哈萨克斯坦在33个国家中排名第25位。在中亚和南亚国家中，哈萨克斯坦排名第三。

80项主要指标中，哈萨克斯坦在政府在线服务（第8位）、专利来源的实用模型（第10位）、中等教育师生比（第12位）等类别中均名列前茅。在成绩较差的方面，哈萨克斯坦软件支出排名全球第124位，集群发展状况排名第118位，产学研合作排名第117位。

2022年，哈萨克斯坦有3.08万家企业积极开展创新活动，创新率为11%。

创新产品量达1.9万亿坚戈，同比增长30.6%。创新产品销量增长32%，达到1.7万亿坚戈。总销售额中，2863亿坚戈为出口产品。

创新成本共计1.5万亿坚戈，同比增长81.6%。其中大部分来自企业自有资金：6936亿坚戈，同比增长11.7%。国家预算投资1012亿坚戈，地方预算投资87亿坚戈。外国投资共计210亿坚戈。