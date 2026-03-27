全球金融中心指数：阿斯塔纳巩固其金融中心地位

阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）在全球120个金融中心中排名位居第65位，稳居东欧和中亚地区首位，连续三年巩固其领先地位。

根据最新排名，大多数金融中心的表现有所下滑。这反映的是全球性的变化，而非特定司法管辖区的变化。尽管如此，阿斯塔纳排名上升三位至全球第65位，仍是一项显著的成绩。这体现了阿斯塔纳和阿斯塔纳国际金融中心在国际金融界日益增长的知名度和信誉。

此外，受访者表示，阿斯塔纳将在未来两到三年内跻身全球五大金融中心之列，成为未来发展最为重要的金融中心之一。

- 如今，投资决策取决于社会稳定性和强大的发展机构。在此背景下，金融中心不应仅仅局限于吸引资本，还应确保市场一体化、支持创新并拓展国际合作。-阿斯塔纳国际金融中心总裁雷纳特·别科图尔沃夫说。

值得一提的是，全球金融中心指数（GFCI）每年发布两次，反映世界领先金融中心的发展状况。它是最重要的国际指标之一，由中国发展研究院（深圳）和Z/Yen Partners（伦敦）合作发布。该排名基于一系列综合指标，包括营商环境、金融业发展水平、基础设施、人力资本和城市声誉。

本次排名考察了137个金融中心，其中120个被纳入主指数。排名依据147项宏观经济指标，以及5200名在线调查参与者提供的超过3.4万份评估报告。数据来源包括世界银行、经济合作与发展组织（OECD）和联合国。

阿斯塔纳于2018年首次跻身全球金融中心指数（GFCI）排名，并于2023年巩固了其区域领先地位。阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）为提升该市的地位做出了重大贡献，它营造了良好的投资环境，并增强了哈萨克斯坦作为区域金融中心的信誉。

阿斯塔纳国际金融中心为企业提供融资渠道，并提供独特的运营环境——基于国际最佳实践的监管、完善的金融基础设施、独立的司法体系，以及对创新和金融科技的支持。该中心始终是国际和区域市场参与者的理想之选，为金融服务和投资活动的发展做出贡献。

【编译：小穆】