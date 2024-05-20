全球顶尖中学生科学竞赛，哈萨克斯坦学子表现卓越

据教育部新闻处介绍，阿布勒曼苏尔·拉赫梅图拉耶夫、萨娅詹·扎克斯哈利耶娃和阿里汗·扎尔博洛夫分别在不同类别中脱颖而出，荣获项目杰出贡献奖。

这三位青年学子还获得了由阿卜杜勒·阿齐兹国王及其同伴天才与创造力基金会（Mawhiba）颁发的特别奖，以及由法赫德国王石油与矿业大学提供的全额奖学金。特别奖将为获奖者提供免费受教育的机会，让他们能够全身心投入到学术和研究追求中。

英特尔国际科学与工程大奖赛是世界上规模最大的中学生科学竞赛，被誉为全球青少年科学竞赛的“世界杯”，并被视为诺贝尔奖的摇篮，许多诺贝尔奖得主在学生时期都曾参加过这个竞赛。

该赛事由美国科学与公众社团（原名科学服务社）于1950年创办。美国科学与公众社团是一家设立在华盛顿的公益组织，其宗旨是推动科学的发展和技术的进步。为了回报支持赞助ISEF的企业，科学服务社将竞赛的冠名权授予领衔赞助的企业。这个赛事为年轻的创新者提供了一个展示其研究成果、与来自世界各地的同龄人交流经验的平台。

【编译：阿遥】