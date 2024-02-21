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    08:14, 21 二月 2024 | GMT +6

    杰特苏州去年接待200万游客 旅游业新亮点吸引投资35亿坚戈

    туризм
    Фото: Облыс әкімінің баспасөз қызметі

    哈萨克国际通讯社讯）去年，杰特苏州共接待游客200万人次，新增17个旅游项目，吸引35亿坚戈私人投资。

    据杰特苏州政府新闻处介绍，该州旅游业的整体发展依赖于五个具有巨大潜力的观光胜地，分别是阿拉湖、巴尔喀什湖、阿勒腾-耶米勒和准噶尔阿拉套国家公园，以及准噶尔阿拉套山脉。

    杰特苏州去年迎接200万游客，旅游业新亮点吸引投资35亿坚戈
    Фото: 杰特苏州政府官网

    据悉，为促进旅游业的进一步发展，杰特苏州去年举办了30多项精彩活动，其中包括“苹果花节”、“恰甘节”、“阔科苏水节”、“阿勒腾-耶米勒野驴家园”等。此外，还为旅游业者和媒体组织了6次信息之旅，旨在宣传本地旅游潜力、知名度，并吸引更多游客。今年，他们计划举办一系列大型活动，以推介杰特苏州旅游品牌，其中包括各类节庆、路演、信息之旅，以及组团参加国际旅游展等。

    杰特苏州去年迎接200万游客，旅游业新亮点吸引投资35亿坚戈
    Фото: 杰特苏州政府官网

    除此之外，今年还将制定杰特苏州旅游发展总体规划，该规划将涵盖对旅游潜力的深入分析、每个潜力地点和景点的旅游新增长点开发、综合发展工程、道路基础设施、数据数字化和发展旅游导航等方面。

    这一系列举措旨在进一步提升该地区作为旅游胜地的吸引力，为游客提供更加丰富、便捷的旅游体验。

    杰特苏州去年迎接200万游客，旅游业新亮点吸引投资35亿坚戈
    Фото: 杰特苏州政府官网

    【编译：阿遥】

    标签:
    旅游 杰特苏州
    Ерлан Мазан
    编译
    Ерлан Мазан
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