去年哈萨克斯坦果蔬汁产量减少但价格上浮

根据EnergyProm的一份调查报告显示，2023年1~12月，哈萨克斯坦共生产果蔬汁类产品6890万升，较2022年同比下降3.9%。

值得注意的是，根据长期动态（以10年为单位），哈萨克斯坦的果蔬汁产量下降了2.5倍。

2023年的统计显示，果蔬汁类产品产品的产量当中，属于果汁的部分为6520万升。这一数据较2022年同比下降3.3%。

在果汁产量中，产量最大的是橙汁——2600万升。其次是苹果汁（1390万升）和菠萝汁（250万升）。

混合果汁的产量为1630万升。其他各类果汁总产量为650万升。

蔬菜汁的产量为350万升，较2022年同期下降了16.9%。值得一提的是，哈国生产的蔬菜汁只有番茄汁。

2023年12月哈萨克斯坦的果蔬汁产品坚戈上涨了1.1%，全年整体上涨13.7%。作为对比，2022年的此类产品全年价格涨幅为28.1%。

平均而言，哈萨克斯坦蔬菜汁的价格涨幅为14%，涨幅最大的地区为西哈州（28.7%）、江布尔州（22%）和北哈州（21.9%）。

水果汁一年内的平均涨幅为13.7%。全国范围内涨幅最大的地区是西哈州（43.6%）、北哈州（23.9%）和曼格斯套州（22.4%）。

【编译：木合塔尔·木拉提】