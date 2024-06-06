去年获得美国绿卡的哈国公民人数有所增长

据美国移民机构对2023年投资移民的数据进行的分析显示，独联体公民在当年获得美国国籍的人数，较2022年有所下降。

其中，人数下降幅度最高的是乌克兰人，同比减少了7%，其次分别是俄罗斯（-2.8%）和哈萨克斯坦（-1.5%）。

不过，较2022年同期相比，2023年哈萨克斯坦公民中获得美国绿卡（非美国国籍的合法永久居民证）有所增加。

统计显示，2022年哈萨克斯坦共有1637人获得美国绿卡，而在2023年，这一数量增加至2610人。

与过去的13年相比，2023年是哈萨克斯坦公民获得美国移民签证数量最多的一年，总计有1708人获得移民签证（2022年同期为1115人）。

去年，美国向独联体国家公民发放的非移民签证（旅游、上午、留学、文化访问等）数量也有增长。其中，哈萨克斯坦公民获得的非移民签证数量较2022年增长了45%。

此外，在交换项目（J1）框架内，美国为哈萨克斯坦公民提供了学生签证，去年有4098名公民申请了此类签证。此外，还有1562人获得了长期学生签证。

2023 年向哈萨克斯坦公民发放非移民签证的统计数据显示，向国家或大学资助的学生交换项目参与者发放的入境许可证数量有所增加。同时，与 2022 年相比，长期 F1 学生签证的签发量有所减少。

据美国国务院统计，2023年，提交申请的哈萨克斯坦公民中有41.93%未获得签证。

【编译：木合塔尔·木拉提】