去年有哪些国家公民因犯下特别严重罪在哈被捕？

据总检察院发布的消息，去年外国公民在哈萨克斯坦犯罪2072起。其中，不良行为301起，轻度犯罪584起，中度犯罪772起，严重犯罪320起，特别严重犯罪95起。

乌兹别克斯坦（822）、俄罗斯（439）、塔吉克斯坦（203）、吉尔吉斯斯坦（184）和巴基斯坦（144）的公民在哈萨克斯坦境内犯罪数量最多。

其中，40名乌兹别克斯坦，18名俄罗斯，9名塔吉克斯坦，8名伊朗，8名乌克兰，1名巴基斯坦和1名白俄罗斯公民犯下了情节特别严重的罪。

总的来说，去年以下国家的公民犯下各种罪行并被捕：

阿塞拜疆（55）、乌克兰（23）、中国（16）、白俄罗斯（14）、蒙古（14）、土耳其（14）、土库曼斯坦（13） ）、阿富汗（10）、伊朗（10）、亚美尼亚（8）、孟加拉国（8）、印度（8）、尼泊尔（8）、格鲁吉亚（7）、斯里兰卡（4）、摩尔多瓦（3）、塞尔维亚（ 3) 、德国 (2)、意大利 (2)、尼日利亚 (2)、英国 (1)、朝鲜 (1)、韩国 (1)、阿联酋 (1)、美国 (1)、法国(1)、克罗地亚 (1)。

【编译：阿依波塔】