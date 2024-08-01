去年政府为旅游领域提供补贴8.29亿坚戈

据其介绍，国家通过7个方向支持旅游业。首先，是对旅游运营商吸引外国游客的费用进行补贴（每名外国游客补贴15,000坚戈）。

具体来说，2023年，为8,175名外国游客支付了1.226亿坚戈的补贴。而在2024年上半年，为202名外国游客批准了303万坚戈的补贴申请。目前，相关申请仍在持续受理中。

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此外，在为2-17岁的哈萨克斯坦儿童在国内旅行时提供免费航班机会的"Kids Go Free"计划中，2023年政府支付了9000万坚戈的补贴。2024年第二季度，为518名儿童处理了223个申请，补贴总额为2820万坚戈。

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在补贴企业卫生设施维护费用方面，2023年各地方政府批准了约4000万坚戈的补贴。截至2024年第一季度，各地政府已批准约3360万坚戈的补贴。

而对于旅游设施建设和改造费用的补贴，2023年各地政府批准了9个总额为1.69亿坚戈的申请，而今年已批准了43个总额为34亿坚戈的申请。

在道路服务设施建设费用的补贴方面，2023年10个总额为3.55亿坚戈的申请获批，而今年已批准了9个总额为6.35亿坚戈的申请。

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此外，对于滑雪度假村设备和技术采购费用方面的补贴方面，2023年批准了2个申请，总金额为280万坚戈； 2024年收到4个申请，其中2个被拒绝。

而对于购买容纳八人以上的旅游巴士的费用补贴方面，2023年为8辆旅游巴士支付了5000万坚戈； 2024年为6辆旅游巴士批准了3620万坚戈。

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【编译：达娜】