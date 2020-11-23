首都机场荣获欧盟管制代理人(RA3)认证

哈通社/努尔苏丹/11月23日--据首都机场新闻处消息，努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫国际机场已成功取得了RA-3（欧盟管制代理人认证）认证，这是简化组织航空货物运输到欧盟领土的先决条件。

目前，努尔苏丹机场是哈萨克斯坦唯一获得RA-3认证的机场。该认证表示从首都机场运往欧盟国家的货物在航空安全方面没有任何限制。

进行RA-3认证的欧盟独立验证人表示：“事实上，在初步审核期间，努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫国际机场的程序质量给我留下了深刻的印象。我对所有机场员工的安全文化印象深刻。”

该认证表明首都机场货运站的货物装卸过程完全符合欧盟针对所有类型货物的安全标准。

努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫国际机场股份公司董事会主席尕比特·塔志穆拉托夫介绍说：“RA-3认证包括对货站设施、航空安全程序以及与人员培训有关的内部程序的全面审核。此外，我要指出，配备有高科技设备和合格人员对审核结果产生了积极影响。 获得RA-3认证彻底改变了局面：从现在开始，所有航空承运人将能够自行使用向欧盟国家运送货物的权利，这使任何（包括欧洲）航空公司都可以通过首都机场货站自由开展业务。”

【编译：阿拉依】