Race Nation Burabay越野大赛在布拉拜举行

哈通社/阔科谢套/9月30日 -- Race Nation Burabay越野赛跑大赛于9月29日在阿克莫拉州布拉拜国家公园举行。

第二届Race Nation Burabay越野赛跑大赛在阿克莫拉州旅游业部门的支持下在我国 知名的体育赛事场地之一的休钦斯克滑雪场举办。此次活动由 «极限运动»公共协会职业团队主办。

在越野赛跑大赛开幕式上，副州长马拉特•伊哈利耶夫发表讲话并祝参赛运动员在比赛中获得好成绩。

Race Nation Burabay比赛的主主裁判蒂姆尔·阿尔特尤恒表示，比赛通过各类障碍测运动员的意志力和能力。

他说: «运动员在总长5公里的比赛中要越过24道障碍。具体来说，需要通过爬行，泥地赛跑，坡道，重力支撑和穿过铁丝网等障碍。»

总共10个各团队近500人参与了本次国际越野赛跑大赛。

比赛分为个人赛和团队赛，个人赛分为Open和Elite两种。

来自哈萨克斯坦，俄罗斯，塔吉克斯坦，吉尔吉斯坦，土耳其和美国的十来个国家选手参与了此次比赛。

值得一提的是，本次比赛的获奖选手将接着参将在加阿拉木图举办的赛事。在阿拉木图的比赛获胜者将代表国家参加在基辅的国际赛。

【编译：阿依波塔】