免费药品覆盖人数增至340万 药品投诉量下降18%

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦卫生部副部长提穆尔·穆拉托夫在中央通讯服务中心举行的新闻发布会上表示，近年来哈萨克斯坦门诊免费药品保障体系持续扩大，目前全国已有340万人能够获得国家提供的免费药品。

副部长指出，过去7年间，免费门诊药品受益人数由2018年的190万人增至2025年的340万人，相当于全国约每六名居民中就有一人享受国家免费供药服务。

与此同时，相关财政投入也显著增加。数据显示，2018年哈萨克斯坦用于门诊免费药品保障的预算为872亿坚戈，而2026年计划增至3370亿坚戈。官方表示，预算增长除了受到通货膨胀因素影响外，也与更多高价创新药物被纳入国家保障清单有关。

此外，哈萨克斯坦药品供应领域的居民投诉数量也呈下降趋势。2026年第一季度，全国共收到约1.1万起与药品供应相关的投诉，较去年同期减少18%。而去年同期相关投诉数量约为1.3万起。

提穆尔·穆拉托夫表示，目前卫生部门正持续推进药品供应体系透明化和便利化改革。今年2月起，药品供应联络中心已转为24小时全天候运行，以便更快速回应居民咨询和诉求。

此外，为方便民众实时查询药品库存情况，卫生部门还上线了Telegram聊天机器人服务。官方数据显示，该服务启用以来，已快速处理近200起居民申请和咨询。

【编译：达娜】