尼泊尔洪灾遇难人数升至469人 逾1400人失踪

（哈萨克国际通讯社讯）当地时间8月28日，根据尼泊尔警方公布的数据，尼泊尔北部26日暴发山洪后已找到469具遇难者遗体。目前搜救工作仍在继续，尼泊尔和中国境内共有逾1400人失踪，其中包括来自多个国家的游客和朝圣者。

灾害于8月26日发生在尼泊尔与中国交界的喜马拉雅山区。冰川发生崩塌后，水流裹挟冰块、泥沙和岩石冲入山谷及居民点，造成房屋、道路、桥梁等基础设施严重受损。

最新数据显示，尼泊尔境内至少有469人遇难，西藏另有3人死亡。目前，尼泊尔和中国境内共有逾1400人被列为失踪人员，其中包括来自数十个国家的游客和朝圣者。

事发时，不少外国游客正经尼泊尔前往中国西藏冈仁波齐峰朝圣。冈仁波齐峰是包括印度教和佛教在内的多个宗教信仰者心中的圣地之一。洪灾还对中尼边境吉隆口岸所在地区造成破坏。

目前，救援人员仍在搜寻失踪人员。由于当地部分道路和桥梁被毁，加之山区地形复杂、部分地区难以抵达，搜救工作面临较大困难。有关方面已出动直升机开展人员疏散和人道主义物资运输工作。

灾害发生后，一度有观点认为此次自然灾害可能由地震引发。不过，美国地质调查局随后认定，监测到的地震信号并非来自地震，而是由冰川崩塌及随后发生的泥石流产生。

此前，哈萨克国际通讯社曾报道，此次尼泊尔严重洪灾可能与冰川及山体岩石崩塌有关。崩塌物一度堵塞伦德河河道并形成天然堰塞体，堰塞体溃决后，大量洪水迅速向下游倾泻。

哈萨克国际通讯社此前还报道，洪灾发生后，一名哈萨克斯坦公民被列入失踪人员名单。事发前，该公民随旅游团从尼泊尔进入中国境内。目前，哈萨克斯坦外交人员正在确认其下落。

8月27日，哈萨克国际通讯社曾报道称，尼泊尔和中国境内共有1000余人在此次灾害中失踪。当时数据显示，中国西藏自治区共有558人失联，其中包括260名外国公民。