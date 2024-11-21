首届亚洲哈萨克人大会在吉隆坡举行

此次活动得到了哈萨克斯坦同胞（Otandastar ）基金会的赞助，以及哈萨克斯坦驻马来西亚大使馆的大力支持。

大会期间，与会者们举行了三场小组会议，讨论哈萨克文化和语言在海外的发展、同胞群体的跨境联系以及在马来西亚开展业务等内容。

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哈萨克斯坦驻马来西亚大使博拉特·苏古尔巴耶夫在开幕致辞中强调，对哈萨克斯坦的共同归属感，将生活在世界各地的哈萨克人团结成一个强大的社区，而每个哈萨克人，无论身在何处，都为哈萨克斯坦的发展作出贡献。

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同胞基金会主席达尼亚尔·卡德罗夫则强调了国际文化倡议在提高哈萨克斯坦全球知名度方面的重要性。他还指出，此类会议的主要目标是团结世界各地的哈萨克人。

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首届亚洲国家哈萨克人大会汇聚了来自哈萨克斯坦、马来西亚、韩国、新加坡和该地区其他国家的侨民代表、民族志学者以及文化和艺术界人士。

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此次活动是朝着建立海外哈萨克人团结社区迈出的又一成功步伐。

【编译：木合塔尔·木拉提】