加沙人道主义危机已达到“令人震惊程度” 古特雷斯呼吁立即停火

在前往西班牙参加发展筹资国际会议之前，古特雷斯在联合国总部对记者发表讲话时说：“虽然以色列与伊朗的冲突占据了最近的新闻头条，但加沙平民的困境仍然紧迫而严峻。许多家庭一次又一次地流离失所，现在他们只能居住在加沙不到五分之一的土地上。即使这些不断缩小的空间也面临威胁。炸弹不断落下——落在帐篷上，落在不同的家庭，落在那些无处可逃的人身上。 ”

寻找食物绝不能等同死刑

古特雷斯称，目前局势是战争爆发以来最严峻的，粮食、燃料、药品和住所都严重短缺。

他说： “寻找食物绝不能等同死刑。”他强调了巴勒斯坦人为了生存而面临的危险。

他多次呼吁采取三项紧急措施：立即停火、无条件释放所有人质以及全面、不受阻碍的人道主义援助。

周五，古特雷斯再次提出这些要求，强调援助人员也在忍饥挨饿，医院正在定量配给救生用品，平民被困在不安全的区域。

援助亟待增加

他说：“现在涓涓细流必须汇成大海。”

古特雷斯强调，以色列作为占领国，有法律义务为人道主义救援提供便利。

他补充说，掌权者要按照国际人道主义法的要求，让人道主义行动得以实施；有影响力者要运用影响力。

古特雷斯提及，本周早些时候，一支载有联合国医疗物资的小型车队数月来首次进入加沙，这进一步凸显了针对医疗物资所存在的巨大需求的规模。

他警告说，任何援助运送方式都必须确保平民安全，并强调“将绝望的民众置于军事化地区及其周边，从本质上说是不安全的。”

他说： “我们有解决方案——一个以人道、公正、中立和独立等人道主义原则为基础的详细计划。它在上次停火期间发挥了作用。所以必须让它再次发挥作用。 ”

两国解决方案至关重要

古特雷斯最后提出更广泛的政治呼吁：重建希望的唯一可持续途径是为两国解决方案铺平道路。外交和全体人类的尊严必须占据上风。