世卫组织：欧洲人均酒精消费量世界第一

世卫组织欧洲区域主任非传染性疾病和创新问题特别顾问高力表示，欧洲地区的酒精消费水平和相关危害记录仍然居世界之首，但戒酒人数却最少。

他指出，酒精对人的健康和福祉的危害是毁灭性的，其影响范围远超饮酒者本人，包括家庭暴力、伤害、事故、家庭破裂和心理健康问题。各国需要大力推动实施能够有效减少酒精消费的政策。

酒精消费量令人担忧

根据最新的全球可比数据，欧洲地区的男性每年消费的酒精量几乎是女性的四倍，分别为14.9升和4.0升。

2019年，世卫组织欧洲区有超过4.7亿名饮酒者，其中平均每3名成年人中就有2人饮酒。

尽管这些统计数据令人担忧，但自2010年以来，该地区53个国家中只有12个国家在按照非传染性疾病全球监测框架和2022-2025年欧洲酒精行动框架”减少酒精消费量10%”的既定目标方面取得重大进展。

尽管世卫组织欧洲区作为一个整体似乎正在朝着实现这一目标的方向前进，但这主要是由于俄罗斯、土耳其和乌克兰等几个人口最多的国家采取了果断行动，提高酒精消费税并限制酒精供应，从而大幅减少了酒精消费。

然而，在欧盟国家中，酒精消费水平在过去十多年里没有发生显著变化。这种缺乏进展表明，欧洲国家需要加快行动，因为实现与酒精相关的可持续发展目标的机会之窗正在关闭。

酒精危害严重

世卫组织指出，酒精危害个人、家庭和社区，不仅影响饮酒者本人，也影响他们周围的人。

在欧洲，酒精是导致死亡的主要原因，每年有近 80 万人，相当于每天有2200人，因此死亡。酒精导致的死亡占该地区死亡总数的近9%，是全球酒精导致所有原因死亡的最高比例。

非传染性疾病（如心血管疾病、癌症、糖尿病和慢性呼吸道疾病）占据了世卫组织欧洲区所有死亡的90%。

该地区由于酒精导致的大多数死亡来自非传染性疾病（每年死亡人数超过 60 万），其中约一半是由心血管疾病引起的——这是饮酒导致死亡的主要原因。报告还指出与酒精相关癌症的发病率特别高。

加大行动力度

尽管酒精造成的危害有明确的证据，但许多欧洲国家在实施世卫组织推荐的政策方面仍未取得显著进展，包括被称为世卫组织“最合算措施”的最具成本效益的干预措施。

这些措施包括：1）提高酒精饮料的消费税；2）实施全面限制酒精营销3）减少酒类的供应。

立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚正在进行的一个项目表明，一旦实施了针对人口的酒精控制政策，人们的酒精消费量会减少，酒精造成的危害也会降低，总体预期寿命会延长，因此，即使是最脆弱的群体也能活得更久。

世卫组织呼吁所有国家加大力度，以实现可持续发展目标，并限制推动高酒精消费的商业影响。通过实施“最合算措施”政策和其他有效的人口层面战略，各国可以显著减少酒精相关疾病、死亡、残疾和伤害的负担。