伊朗人权活动家获诺贝尔和平奖

据外媒综合报道，诺贝尔学院6日（Nobel Institute）宣布，正被关押的伊朗女人权活动家纳尔吉斯·穆罕默迪（Narges Mohammadi）获得2023年的诺贝尔和平奖。

挪威诺贝尔奖委员会主席贝里特-赖斯-安德森（Berit Reiss-Andersen）在奥斯陆说，这位51岁的活动家和记者 "因其反对伊朗妇女受压迫的斗争和促进所有人的人权和自由的斗争 "而获奖。

穆罕默迪的家人周五在一份书面致辞中表示，向她颁发诺贝尔和平奖是 "伊朗争取自由斗争的一个历史性重要时刻"。 她的家人补充说："我们将此奖献给所有伊朗人，特别是伊朗妇女和女孩，她们用自己的勇气和争取自由与平等的斗争激励了全世界。

纳尔吉斯·穆罕默迪 (Narges Mohammad)，51 岁，特别致力于妇女权利和废除死刑的运动。她已多次入狱，自 2021 年 9 月起在德黑兰埃文监狱服刑。挪威诺贝尔奖委员会周五呼吁德黑兰当局释放她。

据无国界记者报道，这名活动人士被判处 10 多年监禁，在她谴责警察对被拘留者实施性暴力后，刑期增加了。

该非政府组织称，由于针对她的 5 项审判正在进行中，她的刑期可能会进一步延长。