中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    18:54, 06 10月 2023 | GMT +6

    伊朗人权活动家获诺贝尔和平奖

    Iranian activist Narges Mohammadi
    Фото: Photo: nobelprize.org

    据外媒综合报道，诺贝尔学院6日（Nobel Institute）宣布，正被关押的伊朗女人权活动家纳尔吉斯·穆罕默迪（Narges Mohammadi）获得2023年的诺贝尔和平奖。

    挪威诺贝尔奖委员会主席贝里特-赖斯-安德森（Berit Reiss-Andersen）在奥斯陆说，这位51岁的活动家和记者 "因其反对伊朗妇女受压迫的斗争和促进所有人的人权和自由的斗争 "而获奖。

    穆罕默迪的家人周五在一份书面致辞中表示，向她颁发诺贝尔和平奖是 "伊朗争取自由斗争的一个历史性重要时刻"。 她的家人补充说："我们将此奖献给所有伊朗人，特别是伊朗妇女和女孩，她们用自己的勇气和争取自由与平等的斗争激励了全世界。

    纳尔吉斯·穆罕默迪 (Narges Mohammad)，51 岁，特别致力于妇女权利和废除死刑的运动。她已多次入狱，自 2021 年 9 月起在德黑兰埃文监狱服刑。挪威诺贝尔奖委员会周五呼吁德黑兰当局释放她。

    据无国界记者报道，这名活动人士被判处 10 多年监禁，在她谴责警察对被拘留者实施性暴力后，刑期增加了。

    该非政府组织称，由于针对她的 5 项审判正在进行中，她的刑期可能会进一步延长。

    标签:
    国际 伊朗 诺贝尔奖
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    编译
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!