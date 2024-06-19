人权高专谴责加沙的“不合情理的死亡和苦难”

蒂尔克在日内瓦举行的人权理事会会议的开幕致辞中，重申了他的办公室提出的严重关切，即自10月7日哈马斯领导的对以色列多个目标的恐怖袭击引发冲突以来，各方都犯下了战争罪行。

12万人死伤

蒂尔克在强调八个多月来的激烈战斗造成的广泛破坏时表示，这其中存在着不合情理的死亡和苦难。

他说：“自10月7日以来，由于以色列的密集攻势，加沙已有超过12万人丧生或受伤，其中绝大多数是妇女和儿童。”

加沙人道援助受阻

蒂尔克指出，除了那些因以色列猛烈轰炸而致残或死亡的人之外，自以色列军队5月初加大对拉法的行动以来，近100万巴勒斯坦人再次被迫流离失所，而援助物资的运送受到挤压，进一步影响了人道主义援助的获取。

蒂尔克强调："任意拒绝和阻碍人道主义援助的行为仍在继续，以色列继续任意拘留数以千计的巴勒斯坦人。这种情况必须结束。"

他与联合国人道主义人员共同表达了对代尔巴拉居住的数千户家庭生活的严重关切。他们生活在拥挤、缺乏卫生设施的条件下，每人每天只能获得0.7升水。 联合国人道协调厅在周五的一份最新报告中指出，食物分发不规律，居民报告出现一系列健康问题，如甲型肝炎、皮肤病和呼吸道疾病。

约旦河西岸局势急剧恶化

除了加沙的紧急状况，蒂尔克还对被占领的约旦河西岸 "急剧恶化 "的局势提出警告：巴勒斯坦人遭到袭击的事件增加，并成为以色列士兵的袭击目标。

蒂尔克表示，自10月以来，截至6月15日，已有528名巴勒斯坦人被以色列安全部队和或定居者杀害，其中133名为儿童。 这在许多情况下引发了对非法杀戮的严重关切。

他指出，在同一时期，在西岸和以色列，有23名以色列人在与巴勒斯坦人的冲突或袭击中丧生，其中包括8名以色列安全部队成员。

黎以可能爆发全面战争

与此同时，蒂尔克对黎巴嫩和以色列之间可能爆发"全面战争"深表担忧。

蒂尔克表示，持续的火箭弹袭击和跨越共同边界的交火已在黎巴嫩造成401人死亡，其中包括医护人员和记者，同时该国还有9万多人流离失所。

在以色列，约有 6 万人被迫离开家园，25 名以色列人丧生。

他说：“数千幢建筑物被摧毁。我再次呼吁停止敌对行动，呼吁有影响力的各方采取一切可能的措施，避免全面战争爆发。”

全球战争成本

蒂尔克对世界各地战争的影响进行了严峻的评估并指出，去年在武装冲突中死亡的平民人数激增了72%。

人权高专办收集的数据显示，与2022年相比，2023年被杀害的妇女比例增加了一倍，儿童比例增加了两倍。

蒂尔克说："平民每天都在出现伤亡，重要基础设施每天都在遭受破坏。这些行为具有毁灭性且不计后果。儿童遭到枪击，医院遭到轰炸，整个社区遭受重型炮火袭击。所有这些都伴随着仇恨、分裂和将人非人化的言论"。