人工智能董事SKAI：哈萨克斯坦国家基金治理的数字化先锋

这一创新举措不仅标志着基金公司治理模式的革命性转变，还体现了哈萨克斯坦在人工智能领域的国家雄心。SKAI的诞生源于基金长期数字化战略，旨在通过数据驱动决策提升透明度和效率，为管理价值810亿美元的庞大资产注入新活力。

SKAI的诞生与技术架构

SKAI，全称为Samruk-Kazyna Artificial Intelligence，是基金自主研发的神经网络系统，于2025年10月2日在阿斯塔纳举行的Digital Bridge 2025国际科技论坛上正式亮相。当时，基金管理委员会主席努尔兰·扎克波夫亲自向总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫展示了这项成果。

扎克波夫将其形容为公司治理的“量子飞跃”：

“技术与人类开始共同决策，数字化不再局限于流程优化，而是融入管理哲学的核心。”

SKAI基于哈萨克斯坦本土大型语言模型Alem LLM构建，该模型专为哈萨克语优化，支持实时处理复杂数据。系统整合了基金自2008年成立以来的全部董事会决议、内部及外部规范性文件，以及其他企业档案。通过分析这些海量数据，SKAI能识别潜在风险、预测市场趋势，并为战略、金融和治理决策提供数据支持。例如，在评估基础设施投资或本土企业采购时，它能快速生成多场景模拟报告，帮助董事会避免主观偏差。

为确保数据主权和安全，SKAI运行于封闭环境中，依托哈萨克斯坦第二大超级计算机Al Farabium。该超级计算机由基金子公司哈萨克电信公司（Kazakhtelecom）开发，配备NVIDIA H200处理器，所有数据处理均在国内完成，不涉及跨境传输。这不仅符合哈萨克斯坦的数字安全法规，还体现了基金对国家数据主权的重视。

董事会角色：从顾问到决策者

作为董事会第七名成员，SKAI与其他人类董事享有同等权利，包括总理沃勒扎斯·别克帖诺夫、基金主席努尔兰·扎克波夫、独立董事博拉特·贾米舍夫以及三位外国独立董事（Luca Sutera、Wong Hen Fain、Mohamed Jamil Al Ramahi）。不同于传统顾问，SKAI具备完整投票权，能在会议中独立表决，推动决策更趋客观。

扎克波夫强调，SKAI的加入将显著提升决策质量：

“它能处理人类难以企及的数据量，确保每项决议基于全面分析。”在首次模拟中，SKAI已展示出在评估风险时的优势，例如预测能源项目潜在延误，并提出优化建议。

这一创新填补了前任经济顾问卡纳特·沙拉帕耶夫的空缺，后者因个人原因离职。SKAI的独立性源于其算法设计：它严格遵守哈萨克斯坦法律法规，不受单一利益影响，确保决策中立。

值得一提的是，在10月17日召开的董事会会议上，基金会正式对SKAI的应用场景进行了实际测试，首次参会的数字董事SKAI在会上发表了报告。

哈萨克斯坦AI战略的缩影

SKAI的推出并非孤立事件，而是哈萨克斯坦国家AI生态的一部分。托卡耶夫总统在Digital Bridge 2025开幕式上强调，哈萨克斯坦旨在三年内实现全面数字化转型。他将SKAI视为区域创新领导力的典范，并宣布多项配套举措：成立首家AI研究型大学、开通Alem.ai国际人工智能中心（作为全球伦理AI枢纽）、以及规划第二座国家超级计算机集群。这些项目将为AI在教育、医疗和公共管理领域的应用铺平道路。

论坛同期，Telegram创始人帕维尔·杜罗夫宣布在阿斯塔纳设立AI实验室，利用国家超级计算机提供计算力。该实验室聚焦区块链与AI融合，进一步强化哈萨克斯坦的全球科技地位。此外，人工智能法案已提交议会审议，《数字法典》也在推进中，将为经济、教育和医疗数字化提供框架。

基金本身成立于2008年，是哈萨克斯坦唯一股东的国家主权财富基金，管理资产覆盖能源、交通、化工、核能、矿业和房地产等领域。通过SKAI，基金正加速与国际伙伴合作，例如与阿布扎比AIQ公司签署协议，推动能源行业数字化转型。

挑战与全球影响

尽管前景广阔，SKAI也面临挑战。IT专家指出，训练数据的质量直接影响其准确性，若数据集偏倚，可能放大决策偏差。此外，人类董事需适应与AI“共事”，包括处理其“冷峻”建议，如周末加班优化。 基金强调，SKAI的算法设计已纳入伦理审查，确保符合联合国AI伦理准则。

SKAI的全球影响不容小觑。它不仅是中亚首例AI董事会成员，还可能激发其他主权基金效仿，推动新兴市场治理现代化。

托卡耶夫总统表示：“AI必须服务人类，实现包容性发展。”随着哈萨克斯坦AI生态的成熟，SKAI将成为国家从资源依赖向科技驱动转型的标志性案例。

在数字化浪潮中，SKAI证明了哈萨克斯坦的创新雄心：将人工智能从工具转化为伙伴，助力国家迈向“数字强国”。未来，更多AI应用将从基金扩展至全国，书写中亚科技新篇章。

【编译：木合塔尔·木拉提】