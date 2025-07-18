哈萨克斯坦人工智能新突破：支持五种语言视频翻译，绘制民族风格图像

纳扎尔巴耶夫大学旗下的智能系统与人工智能研究所（ISSAI）向公众展示了五项基于人工智能的新技术。这些系统有望成为人工智能适配哈萨克语言与文化的重要里程碑。

其中四款系统已在ISSAI平台上运行，第五款预计将于年底前上线。用户需在ISSAI官网注册，选择相应工具即可免费使用。每账号初始提供一定免费使用额度，普通用户可使用约六个月。超出限额后，服务将转为付费模式。

Oylan 2.5：会说哈萨克语的智能助手

Oylan 2.5 是一款支持哈萨克语、俄语和英语的人工智能助手。用户可通过语音或文本提问，甚至上传图片。无论是家庭作业还是图表分析，它都能提供精准回答。其最大亮点是能够识别拉丁字母的哈萨克语。

- 我们分析了用户的反馈和使用习惯，发现许多年轻人倾向于用拉丁字母输入哈萨克语文本，且计算机处理效率更高。因此，尽管拉丁字母的哈萨克语尚未正式获批，我们基于国际标准开发了支持功能。- ISSAI执行主任叶尔博勒·阿布萨利扬莫夫表示。

Фото: ИССАИ

MangiSoz 2.0：多语言语音转文本

该系统支持哈萨克语、俄语、英语、土耳其语和汉语的语音转文本，并能进行语音互译。用户可选择男声或女声进行翻译输出。

TilSync：视频实时翻译

TilSync 专为视频会议和在线课程设计，可为演讲内容提供哈萨克语、俄语和英语的实时字幕翻译。在发布会上，ISSAI主任侯赛因·阿塔坎·瓦罗尔的开场白通过该系统实时翻译为哈萨克语字幕。研发团队表示，该系统仍在优化，计划于秋季完善，并于年底正式上线。

Beynele：民族风格图像生成

该系统可根据文本内容生成具有哈萨克民族特色的图像，展现独特的文化元素。

Mangitas 02：安全本地服务器

数据安全是人工智能应用的关键。Mangitas 02 设备无需联网即可运行人工智能系统，适用于学校、政府机构和私营企业。用户可通过商业化方式使用该服务器，确保数据安全。

- 即使是网络使用受限的政府机构，也能通过我们的专用服务器安全使用人工智能技术。只要机构员工不将数据转移到外部设备或联网，我们的服务器可完全保证数据不外泄。- ISSAI IT产品经理阿米娜·拜肯诺娃表示。

Фото: ИССАИ

ISSAI主任侯赛因·阿塔坎·瓦罗尔强调，这些系统完全不依赖外国服务。

- 这是哈萨克斯坦迈向数字主权的重要一步。所有五个项目均由我们的研究人员、工程师和数据专家开发，仅硬件从国外采购。在当前制裁政策加剧的背景下，搭建与第一代超级计算机性能相当的服务器绝非易事。这是哈萨克斯坦科学的重大成就。- 他说道。

执行主任叶尔博尔·阿布萨利扬莫夫透露，五款系统的研发由纳扎尔巴耶夫基金会资助，未使用国家预算。去年，ISSAI已转为私营机构，这一身份使其有资格参与科研资助项目，进一步完善这些技术。

付费服务的定价如何？

创业者和研究人员阿塞姆·塔日耶娃称这五款系统是哈萨克斯坦科学的重大突破。

- 作为创业领域的专业人士，我要对媒体强调，今天展示的系统不仅是科学成就，更是巨大飞跃。人工智能能用哈萨克语交流并在本地安全运行，对提升我们的内生能力至关重要。目前，人工智能相关创业大多需向领先国家支付费用，而这些系统让我们有机会将资金留在国内。- 她表示。

Фото: ИССАИ

据阿米娜·拜肯诺娃介绍，各系统免费使用限额不同：

- MangiSoz 2.0：每账号可免费将25万个字符的语音转为文本（约相当于12号字体500-600页文本）。

- Oylan 2.5：每账号提供25万个免费token（按每日一个任务计算，约可使用6个月）。

付费阶段，每100万个token收费4000坚戈。为提升用户体验，系统完善后还将推出移动应用程序。

发布会最后，叶尔博勒·阿布萨利扬莫夫呼吁哈萨克斯坦民众积极使用免费版本并提供清晰的反馈意见。

- 全球人工智能的进步依赖于用户的反馈。如果希望打造高质量的哈萨克语人工智能，请每位公民积极参与。- 他总结道。

【编译：木合塔尔·木拉提】