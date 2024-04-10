哈萨克斯坦人均工资水平在10年内增长了3倍

根据哈萨克斯坦国家统计局的数据，2023年哈国国民平均工资为393 605坚戈。

统计显示，从2013年开始，至2023年的第三季度为止的这10年中，哈萨克斯坦最高的平均工资出现在阿特劳州、曼格斯套州和阿斯塔纳市这三个地区。

而这一期限内的最低收入则属于北哈州和江布尔州。

2023年国内最高的平均名义工资收入的地区是阿特劳州——602 411坚戈，而平均工资最低的地区是突厥斯坦州——248 905坚戈。

按照行业计算，2023年的第三季度，平均工资最高的五个行业分别是：

采矿业——745 354坚戈； 金融保险服务业——656 004坚戈； 信息通信行业——527 769坚戈； 科研技术行业——490 601坚戈； 建筑业——459 770坚戈。

相比之下，2015年哈萨克斯坦平均工资最高的行业也是采矿业，不过当时的该行业的工资为275 624坚戈。当时平均工资处于第二和第三位的是科研技术行业（255 216坚戈）和金融保险服务业（236 689坚戈）。

2019年新冠大流行爆发后，上述行业仍然是名义平均工资最高的领域。其中，采矿业平均工资为415 584坚戈，金融保险服务业为331 287坚戈，科研技术行业为368 339坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】