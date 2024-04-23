人类视觉、记忆和时间感知之间有何关联？国际最新心理学研究揭秘

这一图像可能影响时间流逝的研究结果，或帮助人们理解时间如何被感知，同时挑战了“普遍体内钟”(universal internal clock)的概念。

该论文介绍，时间知觉是人类意识的一个特征，但大脑记录、理解时间的能力却少有研究。虽然有些研究提出有一个客观“普遍体内钟”的假说，但其他研究却发现，人们遇到的刺激物的性质对时间的主观感知有着直接影响。

论文通讯作者、美国乔治梅森大学Martin Wiener和同事对170人开展了一系列实验，他们先让参与者用不同的时长观察各种图像，再问参与者认为自己看了多久。研究团队将这些结果与一个神经网络模型相结合，发现时间感知受到图像性质的影响，如场景大小、图像内杂物数量(如一个塞满的食品储藏室相对于一个空仓库)，以及场景有多难忘。

论文作者称，具体而言，大型场景和难忘的图像(通常对观察者来说更新颖、与其他图像差别更大的图像)似乎能让时间“膨胀”——也就是说，人们感知中自己看图像的时间超过了他们实际观看的时长，而场景杂乱的图像会让时间“收缩”。

他们认为，此次研究还表明，时间和难忘程度会互相影响，人们对观看更难忘图像的时长估算更准确，而感知中观看时间更长的图像也更令他们难忘。

论文作者总结指出，他们的研究结果或帮助人们理解人类视觉、记忆和时间感知之间的关系，同时挑战了“普遍体内钟”的概念。不过，未来仍需对会影响视觉处理的其他客观特征开展进一步研究。