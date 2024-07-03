哈俄领导人会晤 讨论双边关系现状及前景

会谈中，哈萨克斯坦总统就俄罗斯总统受邀出席上合峰会表示了感谢。此外，托卡耶夫还高度评价了俄罗斯在践行“上和精神”，以及发展与上合组织成员国各领域合作发展方面所做出的贡献。

- 担任上合组织轮值主席，是一项光荣而充满责任感的任务。明天，我们将总结任期内完成的工作。上合组织自身正在进行改革，这并不是一件简单的工作。上合在国际舞台上已经拥有了合适的地位。我认为，上合是最成功的国际组织之一。同时，这是一个民主的组织，高度尊重所有国家相互平等的原则。当然，我们必须强调俄罗斯在上合组织发展中做出的杰出贡献。作为轮值主席，我想借此向您表示感谢。- 托卡耶夫总统说。

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国家元首还谈到了基于战略伙伴和盟友关系的哈俄关系当前的现状和发展前景。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫指出，在去年11月弗拉基米尔·普京对哈萨克斯坦进行的历史性访问后，两国合作迅速发展。

- 迄今为止所达成的各项协议的落实情况，都在我个人的严格关注之下。在您的访问期间达成的项目非常重要，关系到两国交往的战略性质。我对这些项目必将得到落实毫无怀疑，因为这些项目符合哈萨克斯坦和俄罗斯联邦的利益。- 国家元首说。

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哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫邀请弗拉基米尔·普京在今年秋天再次访问我国，并出席集体安全条约组织集体安全委员会会议。

弗拉基米尔·普京就邀请其参加上合峰会向哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表示了感谢，表示哈萨克斯坦为主办此次盛会付出了大量努力。

- 峰会，在事实上，从内容上而言具有国际性的意义。我想指出的是，我们各国主持着许多国际组织。哈萨克斯坦担任上合组织和集体安全条约组织主席国，俄罗斯担任金砖国家和独联体主席国。这就是为什么我们互相支持和帮助。感谢您邀请我对哈萨克斯坦进行国事访问，而且，将访问的时间与集体安全条约组织峰会相结合，确实效果会更好。至于两国双边关系，我们与贵国始终保持着联系。两国贸易额不断增长，已达到了大约300亿美元。这是一个非常高的数字。俄罗斯将始终是哈萨克斯坦最主要的经贸伙伴之一。- 俄罗斯总统说。

会谈期间，两国总统就发展产业合作、推动能源领域互利伙伴关系、振兴地区间合作等的前景进行了细致的讨论。

两国领导人重申了双方保持双边和多变模式的稳定政治对话的共同意愿。

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【编译：木合塔尔·木拉提】