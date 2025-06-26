世界哈萨克人协会将组织海外哈萨克儿童在哈度假

世界哈萨克人协会主席顾问卡尔勒哈什·别克帕特沙克兹向哈萨克国际通讯社记者介绍了相关情况。

- 这一项目始于2003年，当时仅有7名儿童参与。2017年第五次世界哈萨克人大会后，协会第一副主席扎乌特别克·考乌斯别克乌勒与部长会面，推动了名额的增加。- 卡尔勒哈什·别克帕特沙克兹说。

据其介绍，今年夏季该项目将有288名儿童参加。根据以往经验，名额按以下方式分配给海外哈萨克侨民：

俄罗斯55名、蒙古国55名、乌兹别克斯坦55名、塔吉克斯坦10名、中国55名、吉尔吉斯斯坦35名、欧洲4名、土耳其5名、阿富汗5名、沙特阿拉伯5名、土库曼斯坦2名、伊朗2名。

- 然而，由于全球局势不稳定，居住在欧洲和土耳其的儿童将无法参加。- 她说。

据其介绍，获得度假名额的儿童均是在艺术、教育和体育领域表现突出的优秀人才。

- 从申请的侨民儿童中，选拔出在各领域取得成就、获得奖项的优秀儿童。活动的主要目标是加强海外哈萨克儿童与祖国的联系，帮助他们深入了解哈萨克民族的文化、传统、语言和宗教，从而为他们未来回国学习和工作铺平道路。- 卡尔勒哈什·别克帕特沙克兹说。

值得一提的是，2025年7月7日至21日，“我是哈萨克人”国际儿童大会将在阿克莫拉州布拉拜区的“巴尔达乌伦”共和国教育康复中心举行。

此前，本社曾报道伊朗和中国归侨在北部地区的生活情况。

【编译：木合塔尔·木拉提】