最新研究：人类社会历经艰难困苦或提升抵御伤害和长期恢复能力

据介绍，恢复力是抵受危机并从中恢复的能力，它对所有人类社会的福祉和持续生存非常关键。有大量研究集中在当今时代的恢复力上，但对支持长期恢复力的因素研究有限。

为应对这一不平衡现象，论文第一作者兼通讯作者、英国伯恩茅斯大学Philip Riris和同事及合作者一起，量化了史前人群对环境或文化扰动的恢复力模式。他们的分析跨越了3万年，从全球16个地点获取数据。

论文作者研究发现，衰退的频率增加了人群抵受扰动和从扰动中恢复的能力。这一效应受到土地使用模式的强力调节：农耕和畜牧社会更易受到人口减少危机的影响，但它们整体上也更具恢复力。

《自然》同期发表国际同行专家的“新闻与观点”文章称，本项研究与生态学有相似之处，生态学认为频繁的自然扰动会增强关键生态系统服务的长期恢复力。此外，人类的长期人口增长可能至少部分是通过脆弱性、抵抗力和恢复力的正反馈循环来维持的。