15:17, 02 五月 2024 | GMT +6
最新研究：人类社会历经艰难困苦或提升抵御伤害和长期恢复能力
（哈萨克国际通讯社讯）据中新社报道，国际著名学术期刊《自然》最新发表的一篇人类学论文，通过研究分析了3万年的人类历史认为，人类社会遭受的频繁扰动会提高人群抵御伤害和从后续衰退中恢复的能力。这对未来人口的增长和恢复，以及对当代恢复力建设的计划都有启发。
据介绍，恢复力是抵受危机并从中恢复的能力，它对所有人类社会的福祉和持续生存非常关键。有大量研究集中在当今时代的恢复力上，但对支持长期恢复力的因素研究有限。
为应对这一不平衡现象，论文第一作者兼通讯作者、英国伯恩茅斯大学Philip Riris和同事及合作者一起，量化了史前人群对环境或文化扰动的恢复力模式。他们的分析跨越了3万年，从全球16个地点获取数据。
论文作者研究发现，衰退的频率增加了人群抵受扰动和从扰动中恢复的能力。这一效应受到土地使用模式的强力调节：农耕和畜牧社会更易受到人口减少危机的影响，但它们整体上也更具恢复力。
《自然》同期发表国际同行专家的“新闻与观点”文章称，本项研究与生态学有相似之处，生态学认为频繁的自然扰动会增强关键生态系统服务的长期恢复力。此外，人类的长期人口增长可能至少部分是通过脆弱性、抵抗力和恢复力的正反馈循环来维持的。