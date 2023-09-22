古特雷斯：人类打开了通往地狱的大门，采取气候行动迫在眉睫

古特雷斯指出，随着极端天气事件的加剧，农民眼睁睁地看着庄稼被洪水冲走却无能为力，气温上升引发致命疾病，大批民众逃离历史性山火，人类已经打开了通往地狱的大门，不作为将引发严峻后果。

抓紧解决气候问题

他说:“我们的重点是解决气候问题，我们的任务迫在眉睫。”

秘书长警告说，气候行动的规模与“气候危机的程度相比显得微不足道”，人类社会正朝着2.8℃的气温升幅迈进，危险和不稳定后果正在加剧。

然而，“未来并不是不能改变”，《巴黎协定》将气温升幅限制在尽可能接近1.5℃的目标仍然是可以实现的。

他向高级别峰会上的“先行者和实干家”们表示:“我们仍然可以为所有人建立一个空气清新、能创造绿色就业和人人享有负担得起的清洁能源的世界。”

推动变革

活动家们拒绝保持沉默，土著人民正团结一致捍卫祖先的土地，企业高管们正在改变他们的经营方式。

古特雷斯再次呼吁制定《气候团结公约》，让主要排放国承担更多责任，并呼吁富裕国家支持新兴经济体，使其能够度过危机。

他说，《气候行动加速议程》也呼吁各国政府“快速前进”。

怒火燎原

古特雷斯谈到了加强气候正义的必要性，并承认世界上许多最贫穷国家因严重受到气候变化影响所感到的愤怒，而这场危机却不是它们自己造成的。

他说：“许多最贫穷的国家完全有理由感到愤怒。在借贷成本居高不下的情况下，承诺给这些国家的融资并未兑现。”

他敦促并提醒发达国家必须履行1000亿美元的承诺，为绿色气候基金充资，并将气候适应资金增加一倍。

此外，还必须在2027年之前为世界上所有人建立早期预警系统。

重建信任

《加速议程》还呼吁企业和金融机构走上真正的净零排放之路，并重点关注减排计划的透明度和可信度。

古特雷斯说:“每一家真正认真经营的公司都必须制定公正的转型计划，切实减少排放，实现气候正义。”

他呼吁，走出纽约联合国总部会议室之后，各国都要行动起来。

他说：“我们可以，也必须加快步伐。” 最后，他说：“我们可以，也必须加快步伐。” 全场响起了经久的掌声。

在回应这一呼吁时，肯尼亚总统威廉·鲁托（William Ruto）谈到了非洲大陆的巨大潜力。

非洲大陆拥有全球约30%的矿产资源和丰富的生物多样性，只要有必要的资金支持，非洲大陆就有能力实现规模化的“全球绿色制造”。

鲁托解释说：“与其他地区不同，因为非洲现有的产能很低，所以不必在满足新需求和现有产能去碳化之间做出选择。非洲大陆可以跨越式地进入完全绿色的工业范式。”

气候正义

气候融资和环境正义是贯穿整个讨论的主题。

亚洲人民债务与发展运动协调员利迪·纳皮尔（Lidy Nacpil）表示，达成“没有漏洞和借口”的新协议是向可再生能源转变的关键。要在2050年之前实现“真正的净零”排放，就需要建立一项化石燃料不扩散国际条约和一项全球淘汰计划。

她坚称：“作为全球南方人民，我们不是在要求支援或帮助。气候融资是一项义务，也是对历史上和持续存在的伤害与不公正进行赔偿的一部分。我们不仅有权生存，而且有权为子孙后代建设一个更美好的家园和未来。”

金钱不能买断责任

在峰会上，发达国家表示要贡献自己的一份力量。

奥地利总统亚历山大·范德贝伦（Alexander Vander Bellen）宣布在2023年至2026年期间为应对气候变化追加2.2亿欧元的投资。

他确保将5000万欧元用于支持与损失和损害有关的方案和项目。

奥地利还将把对绿色气候基金的捐款增加四分之一，使总额达到1.6亿欧元。

范德贝伦还说：“我们不能用金钱摆脱气候危机，我们必须在国内遏制排放。”

奥地利的目标是到2040年实现“净零排放”。

与会者随后举行了一次特别会议，讨论棘手但至关重要的损失和损害问题。