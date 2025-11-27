调查：哈萨克斯坦人最看重的家庭价值是相互尊重

—在我国，最重要的家庭价值仍是相互尊重和敬重。在2020年的调查中，超过80%的受访者选择了这一项。而如今，选择物质价值、情绪状态和心理舒适度等因素的受访者略有增加。根据世界价值观调查的数据显示，哈萨克斯坦依然是一个高度重视家庭、宗教和权威的国家，这表明社会并未背离传统原则。换句话说，我国超过90%的受访者仍将家庭置于人生优先级之首。媒体常常会问我们：“为什么离婚率高？为什么家庭机制没有进一步巩固？”但我们的研究表明，家庭依旧是核心价值体系中的首位。-她表示。

她补充说，研究还询问了受访者，他们最希望向孩子灌输哪些价值观。

—我们希望了解父母在教育孩子时最强调哪些方面。结果显示，父母首先重视培养孩子的勤奋、诚实以及尊重长辈等价值观。我们也试图弄清父母在育儿中面临的主要困难。研究表明，在哈萨克斯坦，有意识地承担起为人父母的责任，是一种社会深层根植的家庭价值观，也是许多父母的主要指引方向。总体来看，在父母最重要的家庭价值体系中，孩子排在第三位。-阿克努尔·伊曼库勒说道。

据此前报道，2025年1月1日至11月1日，国家预算共拨款5431亿坚戈，用于支付残疾国家社会补助金和失抚养人国家社会补助金。同时，国有社会保险基金向因丧失劳动能力及失抚养人情况领取社会保险金的人员支付约746亿坚戈。

