人权理事会将就对以色列实施武器禁运进行投票表决

据联合国新闻中心消息，该草案是在以色列无人机在加沙发射导弹袭击救援组织“世界中央厨房”援助车队的三辆汽车后提出。本周早些时候，该援助车队的七名援助人员在以色列发起的这起袭击中丧生。

根据决议草案的案文，人权理事会将呼吁所有国家“停止向占领国以色列出售、转让和转移武器、弹药和其他军事装备，以防止进一步违反国际人道法以及侵犯和践踏人权”。

以色列对约旦河西岸的侵略

与此同时，在被占领的约旦河西岸，针对巴勒斯坦人及其财产和土地的侵略行为似乎有增无减。

联合国人道协调厅报告说，周四又发生了拆除巴勒斯坦人房屋的行动。

统计显示，自去年10月7日至今年4月1日，包括110名儿童在内的428名巴勒斯坦人在包括东耶路撒冷在内的约旦河西岸被以色列军队杀害，其中131人是自2024年初以来被杀害的。此外，9人被以色列定居者杀害，3人被以色列军队或定居者杀害。

人道协调厅表示，在同一时期，约有4760名巴勒斯坦人受伤，其中包括至少739名儿童，大多数事件由以色列军队造成。

人道协调厅报告说，据“巴勒斯坦囚犯俱乐部”称，自10月7日以来，又有11名巴勒斯坦人死于以色列监狱，主要是由于医疗疏忽或虐待致死。