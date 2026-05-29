亚洲哈萨克人理事会在东京成立

此次盛会汇聚了来自日本、韩国、马来西亚及蒙古国的哈萨克侨民代表，成为推动海外同胞交流协作、增强团结的重要平台。

会议首日，与会代表举行专题会议，正式签署并发布了成立“亚洲哈萨克人理事会”的相关文件。同时，各方签署了互助合作备忘录，明确了未来联合行动的具体方向。

“同胞基金会”主席达尼亚尔·卡德尔沃夫表示，此次会议确立了理事会的宗旨、任务及主要工作方向。这一倡议旨在进一步加强亚洲各国哈萨克族社群之间的联系，整合资源、凝聚力量。

Фото: Отандастар қоры

会上，各国海外同胞还分享了近年来的实践成果。马来西亚哈萨克族侨民代表巴艳·尼珊介绍了当地社群推动的一项教育合作协议。

—根据该协议，哈萨克斯坦国内高中毕业生可凭国家统一考试成绩，直接申请进入马来西亚重点高校就读，-她说。

韩国“Qazaq Nomad”中心代表叶斯穆·李则强调了在首尔设立文化中心对当地哈萨克族社群发展的重要意义。

—该中心目前已成为提升韩国哈萨克族社群凝聚力与影响力的重要平台。根据签署的备忘录，理事会成员今后不仅将联合开展文化与人文交流项目，还将为新成立的地区性哈萨克族组织提供咨询与支持，-他指出。

随后，会议进入全体大会环节。哈萨克斯坦驻日本特命全权大使叶尔兰·霍加塔耶夫致辞表示，这是一场具有重要意义的会议，将分布在亚洲各地的同胞汇聚一堂，为弘扬民族价值观、加强与祖国的联系开辟了新的路径。

在全体大会上，与会代表围绕文化、历史及民族遗产保护等议题展开深入讨论。历史学博士杜山那里·阿不都拉西木就文化遗产保护作专题发言，阐述将民族价值传承给下一代的重要性。东方学研究者沃勒扎斯·库安拜分析了哈日历史联系，并探讨教育与青年合作的新机遇。民族学家埃格林·穆萨哈津诺娃则以《哈萨克游牧民族饮食：自然、食物与文化知识的融合》为题，系统介绍了民族饮食文化的历史脉络与学术价值。

在艺术与文化专题环节，与会者重点讨论了哈萨克传统音乐遗产的传播与保护。多乐器演奏家阿布扎勒·阿热克巴耶夫分享了呼麦唱法的历史意义及当代传承路径；民俗学专家阿娜尔·哈斯莫娃则就萨兹瑟尔奈乐器在全球音乐体系中的地位作了阐述。

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会议期间，各方就系统提升亚洲地区哈萨克侨民互动水平、整合侨界资源以及加强与哈萨克斯坦制度化联系达成广泛共识。

—此次会议作为加强海外哈萨克族同胞团结、传承祖辈传统及母语的重要活动，将成为大家共同的记忆，-哈萨克斯坦广播电台编辑兼主持人托勒恒·苏勒坦评价道。

会议期间还举办了弘扬民族价值观的专题展览。来自曼格斯套州的生态品牌“JADAGAY”与民族珠宝公司“AISHA KUMISTERI”展示了各自代表性产品。

据悉，下一届亚洲哈萨克库鲁尔泰会议将于明年在蒙古国首都乌兰巴托举行。