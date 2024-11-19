汽车市场调查：哈萨克斯坦人最喜欢什么品牌的汽车？

统计分析机构Energyprom.kz指出，2024年1至9月，哈萨克斯坦汽车制造业在机械工程行业中的产值比重达到了39.4%，在全国制造业中的占比则达到了7%。

库斯塔奈——哈国汽车制造业的中心

全国大约一半的汽车产值集中在库斯塔奈州：这里是哈萨克斯坦最大的汽车生产企业——阿鲁尔集团的汽车制造场SaryArkaAvtoprom的所在地，产值为6,338亿坚戈。与此同时，汽车工业也占到了当地机械工业的8437%，占地区制造业总量的46.2%。这使得库斯塔奈州地区经济的主导力已经基本以汽车工业为主。

拥有两家现代汽车制造厂，即Hyundai Trans Kazakhstan和Hyundai Trans Auto 汽车工厂的阿拉木图市，以3,590 亿坚戈的产值，成为了哈萨克斯坦第二大汽车生产基地。该市的汽车行业在机械工程领域的占比达到了69.9%，在地区制造业中的比重为29.4%。

全国剩余的17.3%的各类汽车、挂车和半挂车产能，即大约2083亿坚戈，则属于其他几个地区。

从汽车实际生产数量来看，2024年前三个季度，哈萨克斯坦全国各类汽车企业总计生产汽车9.22 万辆，较2023年同期下降了15.8%。

90%的产量集中在了生产乘用车上——总计生产轻型乘用车82,900 辆。

卡车产量为 5900 辆，客车产量为 1800 辆，挂车和半挂车产量为 1200 辆。此外，还生产了386辆特殊用途车辆。

而根据哈萨克斯坦汽车协会发布的数据，2024年1月至10月，哈萨克斯坦生产了10.49万辆汽车，其中62.9%由阿鲁尔集团的工厂生产。2023年阿鲁尔集团的产量占比为61%，2019年略高于行业总产量的一半，2016年为22%。

其次是位于阿拉木图的Hyundai Trans Kazakhstan汽车制造厂，其市场份额为 30.5%。

其余汽车厂家的产量约为7%。

雪佛兰是最受欢迎的品牌

今年10月底，哈萨克斯坦新乘用车和商用车销量达到2.15万辆，环比增长20.1%，同比增长18.3%。值得注意的是，今年10月份的销量是最高的。

根据各大经销商提供的信息，10月份新车销量的一半以上属于阿鲁尔集团一家——达到了50.7%，约1.09万辆。其次是阿斯塔纳汽车公司：售出 6900 辆新车，占 31.9%。其他经销商合计占据汽车市场的17.4%。

在今年10月份的汽车品牌销量中，雪佛兰处于领先地位，共售出6300辆。其次是现代（3000辆）、起亚（2400辆）、奇瑞（1400辆）和 哈弗（1300辆）。

从车型来看，雪佛兰Cobalt是10月份绝对领先的冠军，该车型单月销量5900辆，创下单月销量纪录。

其次是现代 Tucson和 起亚 Sorento：分别为 1300 辆和 746 辆。

今年1月至10月，哈萨克斯坦售出15.86万辆新车，比2023年同期增长1.5%。

从品牌来看，现代汽车的新车销量最多：3.42万辆。其次是雪佛兰（2.2 万）和 起亚（1.95 万）。

车型方面，雪佛兰Cobalt新车预售也是遥遥领先——1.82万辆。

其次是现代 Tucson和 起亚 Sportage：分别为 17,400 辆和 7,800 辆。

【编译：木合塔尔·木拉提】