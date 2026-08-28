哈萨克斯坦人民理事会将于9月下半月组建

托卡耶夫指出，人民理事会将成为哈萨克斯坦历史上首个最高咨询机构，并拥有立法倡议权。

“人民理事会将于9月下半月组建。这是哈萨克斯坦历史上首个最高咨询机构。这个新机构将把我国民族、地区、社会以及社会政治等方面的特点汇聚起来，并拥有立法倡议权。从这个意义上说，这是一个独特的机构。”托卡耶夫说。

总统同时表示，接下来他将分别提出副总统和总理职位人选。此后，将在与库鲁尔泰议员协商后任命政府成员以及国家安全委员会副主席。

托卡耶夫还表示，待库鲁尔泰和政府组成全部确定后，他将发表年度国情咨文。

8月28日，哈萨克斯坦第一届库鲁尔泰首次会议在阿斯塔纳召开。根据8月23日举行的选举结果，共有5个政党进入新一届一院制立法机构。第一届库鲁尔泰共有145名议员，其中公正党110席、乡村党10席、共和国党9席，全哈社会民主党和“光明道路”民主党各8席。

8月27日，哈萨克斯坦中央选举委员会完成全部145名议员的正式注册。首次会议期间，新当选议员进行宣誓，第一届库鲁尔泰正式开始履职。