托卡耶夫人民日报专访：哈中合作堪称国家间关系的典范

“2022年9月，习近平主席在新冠疫情发生后首次出访的第一站就选择了哈萨克斯坦。去年以来，我三次访问中国。我们之间的定期友好往来为两国关系发展奠定了坚实基础，两国关系已进入又一个‘黄金三十年’。”托卡耶夫说，与老朋友习近平主席的会晤总是“十分温暖”，“我们在开放和信任的气氛中讨论热点问题，就国际事务交换意见。这种经常性的交流，让我们能够充分了解彼此，对于拉紧两国友谊纽带非常重要。”

中国和哈萨克斯坦是山水相连、唇齿相依的好邻居、好朋友、好伙伴。2019年9月，双方宣布发展永久全面战略伙伴关系。2022年9月，双方宣布朝着打造世代友好、高度互信、休戚与共的中哈命运共同体的愿景和目标努力。托卡耶夫表示，中国是哈萨克斯坦最大贸易伙伴。2023年双边贸易额增长30%，达到410亿美元，创历史新高。双方在石油、天然气、化工、冶金、农业、矿业等领域成功实施数十个重大优先项目。两国在许多全球和地区问题上有着相似立场，在联合国、上海合作组织、亚洲相互协作与信任措施会议、中国—中亚机制等多边框架内保持密切协作。托卡耶夫强调：“哈中合作堪称国家间关系的典范。”

哈萨克斯坦是共建“一带一路”倡议的首倡之地。“哈萨克斯坦处于亚欧大陆交汇处。我们很早就认识到复兴古丝绸之路的重要意义，因此哈方率先并全力支持这一雄心勃勃、前景广阔的倡议。”托卡耶夫表示，近年来，在共建“一带一路”框架下，中哈（连云港）物流合作基地、“霍尔果斯—东大门”无水港、里海沿岸阿克套港、“哈萨克斯坦—土库曼斯坦—伊朗”新铁路走廊、“中国西部—欧洲西部”国际运输走廊和哈萨克斯坦西安码头等大型基础设施项目投入运营，哈萨克斯坦作为地区运输和物流枢纽的战略地位更加凸显。

近年来，中哈两国在教育、文化、旅游、科技等领域合作成果丰硕。“今年2月，我参观了由天津职业大学与东哈萨克斯坦技术大学共同承建的哈萨克斯坦首个鲁班工坊。这个旨在助力哈方培养高素质技术和工程人才的现代化实验室，给我留下深刻印象。我非常期待在哈萨克斯坦建设更多这样的工坊。”托卡耶夫表示。

今年3月，习近平主席同托卡耶夫总统分别向2024中国“哈萨克斯坦旅游年”开幕式致贺信。“我们将在中国多地举办旅游推广活动，这有助于中国民众进一步了解哈萨克斯坦多彩的文化、传统和艺术成就。”托卡耶夫表示，哈中两国互设文化中心，将进一步推动双边关系发展。两国人文合作更加密切，将为深化人民友谊搭建更加坚实的桥梁。

去年5月，首届中国—中亚峰会在西安成功举行。托卡耶夫表示，近年来，中亚国家与中国经贸合作发展迅速。仅2023年，中亚国家与中国的贸易额就接近900亿美元。“峰会期间，六国元首对加强中国—中亚机制建设、推进务实合作提出了富有建设性的意见。这一机制发展潜力巨大，将为中亚国家与中国之间的经贸往来、人文交流等开辟新的前景。”

多年来，上海合作组织在“上海精神”引领下不断壮大，国际影响力持续提升。今年，哈萨克斯坦担任上海合作组织轮值主席国。“我曾亲历上海合作组织的成立，参与谈判和首批文件起草。经过20多年的发展，越来越多国家加入‘上合大家庭’。今年阿斯塔纳峰会期间，上海合作组织将迎来第十个成员国。”托卡耶夫表示，上海合作组织的发展，有利于促进地区和世界的稳定与繁荣。作为上海合作组织创始成员国之一和多边对话的积极支持者，哈萨克斯坦将上海合作组织视为外交政策的优先事项。

托卡耶夫介绍，担任上海合作组织轮值主席国期间，哈萨克斯坦设置了一系列议题，以推动实现共同安全、促进经贸合作、加强环境保护、深化人民友谊等。哈萨克斯坦提出的“上海合作组织关于各国团结共建公正和睦世界的倡议”，得到了成员国的赞赏和支持。托卡耶夫表示，我们呼吁加强全球对话，创新安全模式，创造公平经济环境，努力保护生态环境。“我们期待，峰会成果充分体现互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的‘上海精神’。”

托卡耶夫表示，习近平主席提出构建人类命运共同体理念和三大全球倡议，这些重要理念和倡议支持联合国在国际事务中的核心地位，呼吁各国携手努力，实现共同目标，造福人类社会。“这些倡议也与上海合作组织的优先发展方向一致，体现了开放包容、多边合作、尊重各国国情的原则，彰显了中方通过相互合作与理解的方式探索解决全球问题的坚定决心和负责任大国立场。”

托卡耶夫对习近平主席的国事访问和上海合作组织阿斯塔纳峰会充满期待。他表示，上海合作组织的发展前景广阔。哈萨克斯坦和中国加强多层面合作，将为上海合作组织发展壮大作出更大贡献。