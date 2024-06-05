人民银行上调纸质支付凭证收费标准，倡导环保转向数字服务

（哈萨克国际通讯社讯）针对人民银行（Halyk Bank）提高商业客户办理纸质支付凭证业务收费一事，哈通社记者联系了其他部分二级银行，了解相关费用的收取情况。

据了解，并非所有银行都提供此项服务，各家银行收费标准如下：

中央信贷银行（Bank CenterCredit）：3000坚戈

朱桑银行（Jýsan Bank）：1500坚戈

里海银行（Kaspi Bank）：不提供此项服务

Forte银行（Forte Bank）：转账金额超过500万坚戈收取3000坚戈手续费，少于500万坚戈的按汇款金额的0.5%收取

人民银行（Halyk Bank）：5000坚戈，若客户要求使用APS印章和Qprint，则额外收取2000坚戈

记者联系的银行均表示，目前没有上调相关费用的计划，若需调整会及时通知客户。

此前，人民银行已宣布将从7月4日起上调商业客户纸质支付文件处理费用。银行方面解释，此举是为了鼓励客户转向更环保、更便捷的数字服务，减少纸张使用，践行环保理念。

【编译：阿遥】