托卡耶夫总统：根据人民意愿开启的改革之路不会回头

托卡耶夫总统首先向议会全体成员就议会新会期（第八届第三会期）的开始致以祝贺。

国家元首表示，在已经结束的第八届议会第二会期期间，议会共通过了102项法案。这些法案中包括与社会监督和打击人口贩运有关的法律。同时，旨在规范科技政策、热能等问题的法律也已生效。

相关法案当中，对于涉及儿童和女性权益的内容予以了高度关注，加大了针对家庭暴力（对女性和未成年人）行为的处罚力度。

通过了专门的法案来改善公众大量背负银行贷款的社会性问题，还采取了许多其他旨在改善人民福祉的措施。

总统强调指出，这一切都旨在落实建立“倾听人民声音的政府“的原则。

- 哈萨克斯坦人民现在生活在全新的政治形势中。过去5年进行了大规模改革，我国的政治制度发生了根本性的变化。人们的意识出现了转折。人民群众法制文化不断增强。公民正在养成新的习惯、技能和新的价值观。- 托卡耶夫总统说。

总统强调指出，随着国民政治和社会身份、心态和文化准则开始发生变化，“公正的哈萨克斯坦”理念已经深入人心，全新的社会形态正在被创建。

- 这一切都是根据人民的意愿来实现的，这就是为什么我们不会回头，我们不会偏离我们的方向。- 托卡耶夫总统说。

【编译：木合塔尔·木拉提】