托卡耶夫总统向哈萨克斯坦人民致以纳乌鲁兹节日祝贺

国家元首在讲话中表示，我们要按照祖先的传统，作为一个国家和全体人民欢度纳乌鲁兹节日。

-我们的祖先将这一天作为新年庆祝。当今，纳乌鲁兹节已成为全体人民共同欢庆的传统节日。我们全体人民，不分民族和宗教，都期盼并共同庆祝。以美好的愿望和有益的行为开始新的一年是一个悠久的传统。这一天，我们热情好客的人民摆桌子，互相祝福。此外，人们还开泉眼，栽柳树，讲究清洁。我们人民的所有崇高品质和价值观都在纳乌鲁兹节中得到体现。今年，纳乌鲁兹节恰逢斋月。哈萨克草原上宗教与传统的结合此时清晰可见。-总统说。

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托卡耶夫总统表示，从2024年起，哈萨克斯坦以新的形式庆祝纳乌鲁兹节，庆祝时间将持续10天——从3月14日至23日。这段时间被将称为“纳乌鲁兹纳玛”（Наурызнама）。而今天，即3月21日，是“团结日”。

-团结与和谐是我国主要价值观之一。我们需要弘扬同情心等崇高品质。如果我们国家的团结与和谐永远坚固，那么我们国家的根基就永远稳固。我对此深感相信。-托卡耶夫总统说。

托卡耶夫指出，纳乌鲁兹节已成为革新和复兴的象征，意味着今年我国进入了社会发展的新阶段，确定了每个公民心中的基本价值观。

-我们国家设立了远大的目标，那就是建设公正的哈萨克斯坦。我们必须建立一个公平的社会，让我们能够诚实地工作并取得成功。诚实的公民形成这种社会。总体而言，公正和诚实是同一概念。因此，在我们正在建设的社会中，每个人都将获得平等的机会。一个公正的国家就是法治和秩序。为了成为先进国家，我们都必须满怀信心地展望光明的未来。我们的希望是年轻人，哈萨克斯坦的未来掌握在你们手中。我们始终支持积极、机智、诚实、开放的年轻人。-他说。

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国家元首指出，阿拉木图是我国主权的“黄金摇篮”，是国家的精神、科学和经济中心。

-阿拉木图对整个哈萨克斯坦的发展影响很大。因此，我特别关注阿拉木图的发展，关注这座城市居民的生活。相信我们美丽的阿拉木图未来会继续更加美丽。-总统说。

托卡耶夫总统还表示，今年我国将实施4个大型项目。其中包括，多个供热中心和工程网络现代化，新建和修复道路1.2万公里。此外，30万人将受益于天然气，并将为乡村地区的居民推出新的住房计划。国家元首表示，针对社会弱势公民的贷款利率不超过7%，而出租房屋的数量也会增加数倍。

-这无疑将有助于人民生活质量的提高。这样利国利民的好举措一定会继续下去。我再次祝贺大家新春快乐！祝愿国泰民安！-总统说。

讲话结束后，托卡耶夫总统与阿拉木图民众一起观赏纳乌鲁兹节庆祝活动。

Фото: Ақорда

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【编译：小穆】