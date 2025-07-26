泰柬边境冲突致数千人流离失所 安理会召开紧急会议呼吁克制

本轮冲突始于7月24日。据报道，双方发生交火、炮击和火箭弹袭击，泰国还对柬埔寨境内目标实施了空袭。

联合国人道主义官员确认已有平民伤亡，其中包括儿童。

根据人道主义合作伙伴的初步统计，冲突已导致泰国境内逾13.1万人、柬埔寨境内超过4000人被迫逃离家园。学校和寺庙等临时安置点人满为患，急需粮食、庇护和医疗援助。

联合国发言人特雷布莱在纽约举行的例行记者会上表示，联合国随时准备在收到请求后支持人道响应行动。

务必保护儿童安全

联合国儿童基金会也呼吁各方保持最大克制。儿童基金会驻曼谷的东亚及太平洋地区主任久野纯子敦促泰柬双方遵守国际法义务，特别是《儿童权利公约》，切实保护儿童及其赖以生存的关键服务。

她表示：“儿童必须始终受到保护，他们的安全和福祉必须得到优先考虑，学校必须始终是安全的学习场所。”

安理会举行闭门磋商

在纽约联合国总部，安理会于周五举行了紧急闭门会议，评估局势。会议由安理会15个成员国参与，泰国和柬埔寨的代表据报也出席了会议。

联合国负责亚洲和太平洋事务的助理秘书长希阿里向会议作了简报。虽然闭门会议不公开举行，但属于安理会正式议程的一部分。

历史纠纷再现紧张

此次冲突让人回忆起2011年的类似局势。当时，两国军队在联合国教科文组织世界遗产、历史悠久的柏威夏寺附近爆发多日冲突，造成多名人员伤亡。

时任联合国秘书长潘基文曾呼吁立即实现可核查的停火，并敦促双方通过外交手段解决争端，而非诉诸武力。

两国在2008年就曾因该地区主权问题于寺庙附近大规模增兵。该寺庙建于11世纪，位于柬埔寨一侧靠近边境的争议地区。