哈萨克族裔人士被任命为乌兹别克斯坦国家级艺术殿堂的掌舵人

据乌兹别克斯坦文化部新闻办公室消息，当地时间7月29日，乌兹别克斯坦文化部大楼召开了一次特别会议，由部长奥佐德别克·纳扎尔别科夫主持，讨论组织事务。会议由文化部第一副部长阿瓦兹洪·托日霍诺夫、部机关代表及各地区文化领域代表出席。

会议期间，因乌兹别克斯坦阿里希尔·纳沃伊国家学术大剧院原院长、乌兹别克斯坦人民艺术家拉米兹·乌斯莫诺夫调任他职，文化部长依据命令任命阿利别克·卡布德拉赫曼诺夫为新任院长，并向剧院团队作了介绍。

部长奥佐德别克·纳扎尔别科夫祝贺阿利别克·卡布德拉赫曼诺夫履新，表达对其将学识与才华用于推动行业发展的信心。

第一副部长阿瓦兹洪·托日霍诺夫也向阿利别克·卡布德拉赫曼诺夫表示祝贺，并祝其工作顺利。

阿利别克·卡布德拉赫曼诺夫1984年出生于塔什干，为哈萨克族裔，毕业于乌兹别克斯坦国家音乐学院“打击乐”专业。

阿利别克·卡布德拉赫曼诺夫的主要成就：

- 两次获得乌兹别克斯坦文化领域“塔桑诺”奖（2005年、2007年）

- 阿斯塔纳“沙比特”国际大赛特等奖得主（哈萨克斯坦，2007年）

- 德国慕尼黑“EMCY Art for Music Prize”国际大赛“最佳乐团合作表演”特别奖（2006年）

- 德国慕尼黑“EMCY Art for Music Prize”国际大赛二等奖（2006年）

- 阿斯塔纳“沙比特”国际大赛二等奖（哈萨克斯坦，2004年）

- 波兰华沙尼古拉·斯塔西涅维奇国际大赛获奖者（2004年）

- 瑞士日内瓦第57届国际大赛获奖者（2002年）

- 乌兹别克斯坦全国青年表演者大赛获奖者（2001年）

在担任剧院院长前，乌兹别克斯坦功勋艺术家阿利别克·卡布德拉赫曼诺夫曾任乌兹别克斯坦国家爱乐乐团国家交响乐团首席指挥。

【编译：木合塔尔·木拉提】