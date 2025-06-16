阿依达·巴拉耶娃：人文外交是跨越国界、凝聚人心的强大力量

—当前，我们正见证中亚国家与中国在多个领域，尤其是文化与人文合作方面的加速发展。中国国家主席习近平提出的“一带一路”倡议不仅是一项宏大的基础设施项目，它首先是一座连接各国人民心灵的桥梁。人文交流、联合文化倡议与媒体合作，有助于打造信任基础，营造开放对话的空间。媒体在传播文化、推广促进民心相通的人文项目方面发挥着不可替代的作用，因此今天的论坛汇聚了众多媒体机构负责人。-巴拉耶娃说。

她表示，跨文化交流不仅能够增进国与国之间的友谊，也为在信息、数字通信等新兴领域拓展合作提供了机遇。

—正如中华人民共和国主席习近平所指出：“文明交流互鉴，是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力。”当今时代，文化交流比以往任何时候都更能深化理解、敞开心扉，唤起人们对世界共同命运的责任感。人文外交是一种强大的力量，能够把超越国界的人们凝聚在一起。我相信，今天的论坛对我们各国而言意义重大，它将为在媒体及文化人文合作领域探索新的协作方式、制定共同原则铺平道路。-她说。

根据此前报道，《平“语”近人——习近平喜欢的典故》（国际版）启播活动暨以“睦邻友好 携手共进”为主题的《2025中国—中亚人文交流活动》于6月16日下午在哈萨克斯坦总统中心举行。本次活动由中国中央广播电视总台与哈萨克斯坦总统广播电视综合体联合主办，旨在深化中国与中亚国家间的人文交流与友好合作，推动构建更加紧密的中国—中亚命运共同体。

【编译：阿遥】