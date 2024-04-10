春季融雪洪水：灾区疏散人员总数已达9.6万余

被疏散人员中，有2833人（包括865名未成年人）是通过空中载具完成疏散的。在各地设置的临时安置点中尚有7 605人，包括3 474名未成年人。

救援力量从受灾区域转移牲畜累计已达82 559头，从洪水淹没区与抽排水累计已达850万立方米。

Фото: Бейнеу ауданының әкімдігі

紧急情况部消息称，截至目前，向灾区投入的救援人员数量已达24 295人，救援设备2 655台，抽水机469台，船只139艘，空中载具10架。

在阿特劳州、阿克托别州、阿克莫拉州、库斯塔奈州、北哈州仍有3 444栋独立房屋，339处庭院被淹。105条公路和8座桥梁因洪水不同程度受损。

Фото: ДЧС Актюбинской области

气象预报信息

哈萨克斯坦国家气象总局发布的气象预报显示，未来24小时内，预计西​​北、北部、东部、东南部山区夜间有降水（雨、雪），东部地区夜间有大雨（雨、雪），西部地区白天有大雨。仅西南部和南部地区将出现无雨天气。

同时，在哈萨克斯坦西部和东南部预计有雾、强风和雷暴天气情况。

北哈州平均气温为2~7摄氏度，库斯塔奈州、阿克莫拉州、巴甫洛达尔州平均气温5~12摄氏度，中部和东部地区气温8~18摄氏度，杰特苏州和阿拉木图州10~17摄氏度，西哈州和阿克托别州16~21摄氏度，阿特劳州、曼格斯套州、突厥斯坦州、江布尔州和克孜勒奥尔达州17~25摄氏度。

Фото: KАқерке Дәуренбекқызы

根据北哈州政府消息，位于北哈州的重要水利设施谢尔盖耶夫水库的储水量有所下降，水位较昨天下降了13厘米，不过仍高于溢洪水位。水利部门正在对水库水流量进行密切监视。

【编译：木合塔尔·木拉提】