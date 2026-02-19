哈萨克斯坦献血人数有所下降 议员呼吁完善无偿献血激励机制

数据显示，目前全国献血水平为每1000人12次捐献，明显低于世界卫生组织建议标准。相比之下，在实施物质与精神激励措施较为完善的国家，该指标可达每1000人30至40次捐献，从而保障医疗系统稳定运行。

议员萨特瓦勒迪耶夫指出，无偿献血者可获得金额相当于0.25倍按月计算指数的餐补。然而，尽管物价上涨、社会经济条件发生变化，该补贴金额多年未作调整，激励作用明显减弱，更多具有象征意义。

议员还提到血液服务系统面临人力资源短缺以及医务人员职业倦怠问题。现行资格认证要求使得部分专业人员重新确认既有资质难度加大，导致从业吸引力下降，部分人员选择离开公共医疗体系。

不久前，卫生部部长阿赫马拉尔·阿勒纳扎尔沃娃宣布将2月定为“无偿献血月”。在倡议框架下，卫生部长本人前往首都血液中心献血，以实际行动作出示范。

【编译：达娜】