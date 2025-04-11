奇姆肯特市人口有望在十年内突破200万

据国家统计局统计，截至2025年2月，该市常住人口已达125.8万人。根据城市发展总规划，到2035年，这一数字有望增至190万人。

近年来，随着奇姆肯特获得共和国直辖市地位，其在经济、基础设施、文化和旅游等领域均取得显著发展。当前，奇姆肯特拥有五个行政区，成为全国重要的工业、商贸和文化中心之一。

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在经济方面，2024年该市地区生产总值达2.9万亿坚戈，其中服务业占比超过70%。全市登记在册的中小型企业超过2.6万家，有力推动了就业与创业环境。

奇姆肯特2025年预算总额达8500亿坚戈，重点用于教育、医疗、住房、基础设施等民生与发展领域。

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建设方面，近一年内建成交付住房面积增长42%，完成建设工程量增长27%。

在国家“舒适学校”计划框架内，该市计划新建18所可容纳28,000名学生的新学校，缓解部分地区教育资源紧张问题。

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旅游方面，2024年到访希姆肯特的游客数量达38.7万人，较上年增长14%。

旅游服务收入达83亿坚戈，旅游基础设施投资近740亿坚戈。

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新建的机场与翻新的火车站，以及新落成的七家酒店，进一步提升了城市接待能力。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫曾高度评价奇姆肯特市民的热情与慷慨，称其为“国家传统文化的源泉”，是“真正的乐土”。

奇姆肯特市正逐步迈向更高层次的综合发展目标。

【编译：木合塔尔·木拉提】