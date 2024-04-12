哈萨克斯坦人在移动互联网上花多少钱？

英国研究人员将全球179个国家和地区的10G互联网月套餐资费与各国平均工资进行了比较。

新加坡的移动互联网资费最实惠，平均价格为17.1美元，仅占新加坡平均工资的0.35%。卢森堡、以色列、冰岛和英国也位列移动互联网可用性的前五名。

移动数据可用性最低的国家包括几内亚、赞比亚、科特迪瓦、叙利亚和巴布亚新几内亚。几内亚居民平均支付115.5美元的互联网资费，占其工资的56.2%。

哈萨克斯坦位居第63位，移动互联网支出占其平均工资的1.68%。

独联体国家中，俄罗斯（第26位）、乌兹别克斯坦（第43位）和白俄罗斯（第61位）位居榜首。吉尔吉斯斯坦排名第90位。

移动互联网速度方面，根据Speedtest Global Index排名，哈萨克斯坦低于日本，但领先于俄罗斯。2024年2月，哈萨克斯坦在移动互联网速度方面下滑一位，以35.71 Mbps排名第71位。

去年7月，哈数字发展、创新和航空航天工业部部长巴格达特·穆辛呼吁民众以更节约的方式使用互联网。他认为，哈萨克斯坦人流量消耗显著高于发达国家。

巴格达特·穆辛还向总统汇报了阿斯塔纳的互联网质量。他指出，网络质量差与网络恐惧症有关。据部长称，该部发现67个完全失去网络连接的地点。结果发现，这些地方都住着反对在住宅楼顶安装基站的无线电恐惧症患者。

【编译：木合塔尔·木拉提】