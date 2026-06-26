哈萨克斯坦田吉兹油田日产油量突破100万桶大关

在调研期间，纳勒巴耶夫对卡沙甘油田进行了空中巡视，并听取了年处理能力10亿立方米天然气处理厂项目建设情况汇报。目前，该项目总体完成率已达到60.78%，其中施工安装工程完成37.50%，主要设备供货工作已完成98%。目前，施工现场共有1500余名施工人员和350台各类工程机械投入作业，并已组织夜间施工，以确保工程按计划推进。

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在田吉兹油田，纳勒巴耶夫听取了田吉兹雪佛龙公司有关生产经营情况的汇报。

据悉，随着第三代生产线正式投产，田吉兹油田目前日均原油产量已达到100万桶。2025年，公司累计销售液化气约130万吨、硫磺近250万吨。

随后，纳勒巴耶夫前往哈萨克斯坦石化工业公司工厂，听取了企业生产经营情况及未来发展规划。

作为哈萨克斯坦规模最大的工业项目之一，该综合体在推动国家加工制造业发展方面发挥着重要作用。自投产以来，企业聚丙烯产量持续增长：2022年为3.2万吨，2023年增至18.11万吨，2024年达到24.87万吨，2025年产量提升至37.5万吨。按照规划，2026年产量将进一步提高至45万吨。

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座谈会上，各方还围绕提升生产工艺可靠性、丰富产品种类以及推动油气化工产业进一步发展等方面提出了多项措施建议。

纳勒巴耶夫还前往年产125万吨的Силлено聚乙烯生产厂建设现场进行考察。该项目是按照国家元首指示，在打造国家油气化工产业集群框架下实施的重点工程。

Силлено有限责任公司总经理穆赫塔尔·阿武特巴耶夫介绍了项目实施进展、施工安装现状以及下一阶段工作安排。据介绍，该项目建成投产后，将有效替代国内市场对高需求聚合物产品的进口，扩大高附加值产品出口，并创造更多就业岗位。

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视察结束时，纳勒巴耶夫强调，实施油气及石油化工领域重大项目，对于推动国家经济多元化、提升工业发展潜力以及增强哈萨克斯坦在全球市场竞争力具有重要战略意义。