哈蒙单日签6260万美元出口合同 90%以上为制成品非原油类

哈萨克斯坦贸易代表团对乌兰巴托的访问期间，哈萨克斯坦企业与蒙方签署价值6260万美元的出口协议。此次代表团由贸易和一体化部第一副部长阿伊詹·比詹诺娃率领。

比詹诺娃在乌兰巴托商业论坛上表示，哈方认为蒙古国是极具潜力的出口市场。目前，制成品在出口结构中占比已经很高，双方企业表现出浓厚实质性合作兴趣。

Фото: Сауда және интеграция министрлігі

根据2025年统计数据，两国双边贸易额已实现三倍增长。对蒙出口份额中，90%以上为制成品，即非原油类商品，以食品和工业品为主。这表明哈萨克斯坦出口结构正加速向高附加值产品转型。

据比詹诺娃介绍，欧亚经济联盟与蒙古国签署的临时贸易协定也将开启新机遇。该文件涵盖约367类商品，协定生效后，相关产品跨境交付将更加便捷，使哈萨克斯坦出口商能够更轻松进入蒙古国市场。

—目前，推动该协定生效的相关工作正在进行中，预计近期将正式落地。这将助力本国企业扩大出口规模，并为与蒙古国开展联合项目扫清障碍，-比詹诺娃指出。

下一阶段工作重点是利用哈萨克斯坦过境运输潜力。这将大幅提升销往蒙古国货物的运输速度，并开辟通往欧亚经济联盟、高加索、土耳其及欧洲市场的新航路。

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据悉，此次贸易使命正值蒙古国总统乌赫那·呼日勒苏赫对哈萨克斯坦访问前夕。

据此前报道，时隔七载，哈萨克斯坦再次进军蒙古国市场。这并非一次普通公务访问，而是哈萨克斯坦重新审视出口版图、积极寻找新增长点的重要战略举措。此次贸易代表团访问乌兰巴托，由贸易和一体化部及QazTrade贸易政策发展中心共同组织，成员涵盖食品、医药及工业等多个领域企业代表。

【编译：阿遥】