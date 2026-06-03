台风“蔷薇”登陆日本 铁路和航班受影响

消息称，太平洋一侧出现大范围强降雨，气象厅一度对流经和歌山县的古座川发布了5级泛滥特别警报。这是5月启用防灾气象信息发布新方式以来首次发布该警报。全国有5000多所小学、初中和高中等停课，铁路和航班也相继停运。此前未能正常发布“线状降水带”临近预报等信息的故障已修复。

据气象厅称，这是自2012年以来再次有台风在6月登陆日本。

总务省消防厅消息称，截至3日下午2点，爱知、奈良、德岛、宫崎、鹿儿岛、冲绳6县共计有23人受伤，伤势有轻有重。

气象厅表示，已确认古座川因河水漫溢发生泛滥。和歌山县古座川町、串本町以及德岛县阿南市发布了“紧急安全确保”信息，要求居民立即采取避险保命行动。千叶县、静冈县等地则发布了山体滑坡和暴雨等4级危险警报。

羽田机场大量航班取消，连接首都圈与各地的铁路部分停运。高速公路“纪势自动车道”已关闭禁行。

和歌山县南部、静冈县伊豆等地出现了线状降水带。据观测，三重县尾鹫市24小时降水量超过500毫米，德岛县上胜町、高知县四万十町等地也超过400毫米。

截至下午6点，台风行进至千叶县铫子市以东约190公里海域，以50公里/小时速度往东北偏东方向移动。中心气压为985百帕，中心附近最大风速25米/秒，最大瞬时风速35米/秒。预计将继续偏东移动，并变为温带气旋。

日本东北地区4日预计将遭遇最大风速20米/秒、最大瞬时风速30米/秒的情况。海上将有较大风浪，东北及关东甲信地区浪高预计达6米。