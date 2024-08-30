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    13:41, 30 八月份 2024 | GMT +6

    日本风灾：500多万人被令撤离 五人死亡

    Япония
    Фото: Reuters

    哈萨克国际通讯社讯）据联合早报网消息，台风“珊珊”缓慢来袭，给日本群岛带来倾盆大雨，造成交通混乱，死亡人数增至五人，至少80多人受伤。

    法新社报道，“珊珊”（Shanshan）是数十年来袭击日本的最强台风之一，星期五（8月30日）清晨的风力强度有所减弱，但阵风最高时速仍达到126公里。

    星期二（27日）晚在台风登陆九州岛之前，强降雨在爱知县引发山体滑坡，造成同一个家庭的三名成员死亡。星期四（29日），时速高达252公里的阵风冲击九州，窗户破裂、屋顶瓦片被掀翻，许多人被玻璃碎片割伤。

    当局在多个地区发布了最高等级警报，建议500多万人撤离，但目前尚不清楚有多少人已经撤离。

    在东京附近的二宫町，一条河流泛滥，当局敦促居民采取“紧急措施”，到较高楼层避难。

    日本气象厅说，九州部分地区8月份的降雨量创历史新高，三乡市（Misato）48小时的降雨量已达到79.15公分。

    在九州地区，超过25万户家庭受断电影响。但公用事业运营商星期五说，工程师正在修复受损的输电线路，目前只有6500户家庭仍无电力供应。

    多家媒体报道，九州及更远地区的许多高速公路晚间会全部或局部关闭。

    九州地区的新干线列车未恢复运行，东京和大阪之间的主要铁路也停止运行。铁路运营商警告，其他地区的交通也可能被打乱。

    日本航空公司和全日空航空公司已宣布取消星期五的600多个航班，星期四也有同样数量的航班取消，近5万名航空旅客受影响。

    标签:
    天气 国际 日本
    Дана Нұрбақыт
    编译
    Дана Нұрбақыт
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