日本7月起上调出境税至3000日元

入境后24小时以内离境的过境旅客，以及未满2岁的幼儿等不在征税对象之列。原则上，如果在6月30日之前购买机票，出境税仍维持1000日元不变。

2025年度的出境税税收约为490亿日元。2026年度是在年度中途上调税费，因此预计年度税收将达到约1300亿日元。

政府计划将大部分税收用于支持各地采取缓解拥堵的措施，例如在访日游客蜂拥而至的拍照景点设置专用区域。为改善游客过度集中于特定地区的问题，政府还打算推进地方引流，并支持把地方铁路开发为旅游资源，以及改善车站设施。

另一方面，考虑到提高出境税将增加海外旅行等方面的负担，政府将下调护照申请费。对于18岁以上申请10年有效期护照并在窗口办理的人，手续费将从现行的16300日元降至9300日元。鉴于日本人护照持有率较之主要发达国家偏低，此举也意在提高持有率。