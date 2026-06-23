日本7月起上调出境税至3000日元
（哈萨克国际通讯社讯）据共同社报道，日本政府将自7月1日起，把向从日本出境人员征收的“国际观光旅客税”从1000日元提高到3000日元。出境税由航空公司等以附加在机票价格中的方式代为征收并上缴国家。政府打算将这部分税收用于应对过度旅游等问题。为减轻国民的负担感，护照申请费将下调。
入境后24小时以内离境的过境旅客，以及未满2岁的幼儿等不在征税对象之列。原则上，如果在6月30日之前购买机票，出境税仍维持1000日元不变。
2025年度的出境税税收约为490亿日元。2026年度是在年度中途上调税费，因此预计年度税收将达到约1300亿日元。
政府计划将大部分税收用于支持各地采取缓解拥堵的措施，例如在访日游客蜂拥而至的拍照景点设置专用区域。为改善游客过度集中于特定地区的问题，政府还打算推进地方引流，并支持把地方铁路开发为旅游资源，以及改善车站设施。
另一方面，考虑到提高出境税将增加海外旅行等方面的负担，政府将下调护照申请费。对于18岁以上申请10年有效期护照并在窗口办理的人，手续费将从现行的16300日元降至9300日元。鉴于日本人护照持有率较之主要发达国家偏低，此举也意在提高持有率。