日本宣布解除“巨大地震预警”

日防灾担当大臣松村祥史表示，“由于并未观测到地震活动或地壳变形的特别变化，（政府）决定于15日下午5时结束‘巨大地震预警’”。

但松村补充道“特别关注的呼吁已经结束。但这并不意味着(发生大地震的)风险已经消除”，他呼吁日本群众继续确保常态化的地震准备，如确保避难场所、避难线路以及紧急储备等。松村解释道，“我们相信正常的生活是没有问题的，但是南海海槽地震很难正确的预测，所以日常的准备非常重要”。

共同社介绍道，作为一个地震多发国，日本长期以来一直担心未来30年内南海海槽沿线可能发生8至9级地震，并预测大面积地区可能遭受震动，大规模沿海地区可能被大规模海啸吞没。

此前，8月8日，日本西南部的九州岛附近海域发生7.1级地震，震源正位于日本南海海槽西缘。地震发生数小时后，日本气象厅便发布了特大地震预警并提醒民众南海海槽周边一周内发生大规模地震的风险高于往常，敦促日民众保持警惕并做好准备。日本47个都道府县中，有29个被列为可能受大地震影响的地区，包括首都东京。这是日本气象厅有史以来发布的第一个“特大地震预警”。

据历史记载，日本南海海槽周边地区每隔100至150年就会发生一次大地震，距离最近一次发生已经过去了约80年。

2011年3月11日，日本东北部发生强烈地震，引发大规模海啸，导致福岛第一核电站事故。此次地震震级达到9.0级，是日本有记录以来最强的地震。